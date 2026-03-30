Qué se vio en el cielo de Tucumán: de qué se trata el el fenómeno meteorológico conocido como "blue jet"

Blue Jet El Blue Jet es una rara descarga eléctrica que asciende desde la cima de nubes tormentosas hacia la atmósfera superior, alcanzando hasta 50 kilómetros de altura

Un impactante destello azul - conocido como blue jet - en medio de una tormenta llamó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales en Tucumán, donde durante la noche del domingo quedó registrado un fenómeno atmosférico inusual que rápidamente despertó curiosidad. Las primeras explicaciones lo identificaron como un posible blue jet, un tipo de descarga eléctrica ascendente poco frecuente.

El fenómeno fue observado durante una tormenta severa y se destacó por su color azulado y por la forma en la que pareció proyectarse hacia arriba desde la nube, algo que lo diferencia de los rayos comunes. Las imágenes se viralizaron rápidamente por la rareza del evento y por la nitidez con la que logró captarse.

Qué es un blue jet visto en los cielos de Tucumán El blue jet o “chorro azul” forma parte de los llamados eventos luminosos transitorios. A diferencia de un rayo convencional, que descarga desde la nube hacia la Tierra, este tipo de fenómeno se dispara hacia las capas superiores de la atmósfera desde la parte alta de una nube de tormenta, generalmente una cumulonimbus.

Se trata de episodios muy breves y difíciles de observar desde la superficie, por eso cada registro genera tanto interés. En el caso tucumano, el contexto meteorológico habría sido clave: tormenta intensa, gran desarrollo vertical de la nube y una diferencia de potencial eléctrico suficiente como para producir una descarga ascendente.

Blue Jet El Blue Jet es una rara descarga eléctrica que asciende desde la cima de nubes tormentosas hacia la atmósfera superior, alcanzando hasta 50 kilómetros de altura La duda entre blue jet y gigantic jet Aunque en las primeras publicaciones se habló de un blue jet, con el correr de las horas también aparecieron especialistas y reportes que plantearon que lo visto en Tucumán podría haber sido en realidad un gigantic jet, una variante todavía más rara y potente de este tipo de descargas. La diferencia no es menor: el blue jet asciende desde la nube hacia capas altas de la atmósfera

asciende desde la nube hacia capas altas de la atmósfera el gigantic jet puede alcanzar alturas todavía mayores y se considera uno de los fenómenos eléctricos más extraños del planeta. Por eso, más allá del nombre final que termine prevaleciendo, lo cierto es que Tucumán fue escenario de un registro atmosférico muy poco habitual.

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