El fuerte temporal en Tucumán dejó varias ciudades bajo el agua: las fotos

Las intensas lluvias provocaron graves inundaciones en Tucumán durante 2026. Barrios anegados, rescates y calles bajo agua quedaron registrados en impactantes imágenes.

Impactantes fotos del temporal en Tucuman con más de 6 mil evacuados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.