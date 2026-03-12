13 de marzo de 2026 - 02:49
Impactante.

El fuerte temporal en Tucumán dejó varias ciudades bajo el agua: las fotos

Las intensas lluvias provocaron graves inundaciones en Tucumán durante 2026. Barrios anegados, rescates y calles bajo agua quedaron registrados en impactantes imágenes.

Impactantes fotos del temporal en Tucuman con más de 6 mil evacuados. Foto 1/1

Impactantes fotos del temporal en Tucuman con más de 6 mil evacuados.

 Por

