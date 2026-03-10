miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 21:36
Educación.

Fuerte temporal: Tucumán suspendió las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo

La medida fue dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo y alcanza a todos los niveles, tanto del sector público como privado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sin clases en Tucumán.

Sin clases en Tucumán.

Según la resolución 472/5 de la cartera educativa, la suspensión se adoptó para resguardar la integridad de alumnos, docentes y personal auxiliar. De esta manera, los estudiantes retomarán el dictado de clases el lunes 16 de marzo.

Por qué suspendieron las clases en Tucumán

La medida fue definida ante la necesidad de verificar que los establecimientos escolares y los caminos se encuentren en condiciones, luego de las intensas lluvias registradas en la provincia, que según informó el Gobierno superaron los 160 milímetros.

Clases
Sin clases en Tucumán.

Sin clases en Tucumán.

En ese contexto, las autoridades resolvieron interrumpir la actividad presencial en todo el sistema educativo mientras avanzan las evaluaciones sobre el estado de la infraestructura y la circulación en las zonas afectadas.

Las escuelas podrán ser usadas como centros de evacuación

La resolución también establece que, a pesar de la suspensión de clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por las inundaciones.

De esta manera, el Gobierno tucumano busca responder a la emergencia climática mientras monitorea la situación en las distintas localidades de la provincia.

