San Pedro se prepara para el "Mundialito 2026": más de 40 equipos y una final en Buenos Aires

San Pedro de Jujuy se prepara para vivir un nuevo fin de semana a puro fútbol infantil. Del 21 al 23 de marzo , la ciudad será sede de del “Mundialito 2026” , un torneo que en su segunda edición, reunirá a decenas de equipos de distintas provincias y que ya genera gran expectativa.

La competencia es organizada por la filial del club Defensa y Justicia de Buenos Aires , que mantiene actividad en Jujuy y Salta, y busca consolidarse como uno de los encuentros formativos más convocantes del norte argentino.

“ Estamos organizando desde el club Defensa y Justicia de Buenos Aires el segundo Mundialito: "Halconcitos 2026". La filial sigue funcionando de la mejor manera, tanto en Jujuy como en Salta ”, explicó Diego Vara , uno de los organizadores del evento.

Según detalló, la convocatoria superó las expectativas: participarán cerca de 44 equipos , provenientes no solo de Jujuy sino también de otras provincias del país.

“Vienen equipos no solamente de San Salvador y San Pedro, sino también de Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Estamos muy felices por la convocatoria que tuvo este mundialito”, destacó.

Un movimiento deportivo y turístico

El torneo no solo moviliza a los clubes infantiles, sino también a las familias que acompañan a los chicos durante el fin de semana de competencia. Ese flujo de visitantes genera un impacto directo en la economía local.

“Es un movimiento turístico importante para San Pedro. Tratamos de albergar a la mayor cantidad de personas en lugares que nos brinda el municipio y también en la capacidad hotelera”, explicó Vara.

De hecho, la organización confirmó que los hoteles y alojamientos de la ciudad ya se encuentran prácticamente completos, además de casas y hospedajes temporarios que también reciben a las delegaciones.

Categorías y equipos participantes

El Mundialito estará destinado a categorías infantiles desde la 2015 hasta la 2018, es decir, para chicos de entre 7 y 10 años aproximadamente.

Entre los equipos confirmados aparecen clubes y academias de distintas provincias del norte argentino, como Gambeta de Tucumán, Gambeta de Jujuy, La Gloriosa de Santiago del Estero y Atlético Santiago, además de varios conjuntos de Salta.

También participará un equipo internacional proveniente de Bolivia.

“Viene un equipo de Bolivia, Mega Center, que es un selectivo muy importante que está dando que hablar en el fútbol boliviano con un nuevo sistema de entrenamiento”, señaló Vara.

El premio: jugar una final en Buenos Aires

Uno de los atractivos principales del torneo es el premio para los campeones de cada categoría. Además del trofeo y las medallas, los ganadores tendrán la posibilidad de disputar una finalísima en Buenos Aires.

“El campeón recibe su trofeo y su medalla, pero también tiene la posibilidad de jugar la final en Florencio Varela en diciembre”, explicó el organizador.

Ese partido definitorio se realiza con equipos de distintas filiales vinculadas al club Defensa y Justicia, institución que en los últimos años ganó protagonismo en el fútbol argentino y que incluso conquistó títulos internacionales como la Copa Sudamericana 2020.

“Eso es lo atractivo del torneo: los chicos que ganan participan de la finalísima en Buenos Aires con equipos de allá”, agregó.

Últimos cupos disponibles

El Mundialito se disputará durante el fin de semana largo de marzo, entre el viernes 21 y el domingo 23. Si bien la mayoría de las categorías ya completó el cupo de equipos, todavía quedan algunos lugares disponibles.

“Quedan cupos en categoría 2017 y 2018. La 2015 ya está completa y la 2016 tiene muy pocos lugares”, indicó Vara.

Con delegaciones de varias provincias y cientos de chicos participando, el torneo promete convertir a San Pedro en uno de los centros del fútbol infantil del norte argentino durante ese fin de semana.