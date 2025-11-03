Culminó el Torneo Integración con la participación de más de 3.000 chicos

El evento fue organizado por el Club Atlético Ledesma, con el acompañamiento de la empresa Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador General San Martín. Año tras año, el torneo se consolida como un espacio de encuentro, formación y contención para la infancia de Jujuy y del norte salteño.
Durante dos intensas jornadas deportivas se disputaron partidos bajo una modalidad de eliminación directa, lo que aportó dinamismo y emoción a cada encuentro. En total, participaron 106 equipos —92 masculinos y 14 femeninos— y, en la jornada final, compitieron 12 equipos masculinos y 14 femeninos, con la presencia de más de 500 niños y niñas.
Categoría 13/14/15: 1° Malvinas (Jujuy) – 2° Club Atlético El Talar (El Talar)
- Masculino
Categoría 2012-2013: 1° Club Sportivo Alberdi – 2° Desertores
Categoría 2014-2015: 1° Club Atlético Ledesma – 2° Belgranitos
Categoría 2016-2017: 1° Los Pumitas de Yuto – 2° 24 de Septiembre de Urundel
Los equipos finalistas recibieron medallas de participación, y las 50 escuelas de fútbol que formaron parte del torneo fueron premiadas con kits de entrenamiento compuestos por pelotas, aros y pecheras.
Las instancias finales se disputaron en las canchas de la Escuela Técnica Herminio Arrieta (femenino) y el Club Atlético Ledesma (masculino), donde también se realizó la entrega de premios de manera simultánea.
Durante el cierre del certamen, acompañaron el evento: Rodrigo Vallejo Arias, presidente del Club Atlético Ledesma; Emilia Posse Núñez, intendenta del Club Atlético Ledesma; Daniela Orquera, referente de Relaciones con la Comunidad de Ledesma; y profesores colaboradores del Club Atlético Ledesma, quienes formaron parte activa de la organización y coordinación deportiva
Este torneo reafirma el compromiso de Ledesma con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el deporte como herramienta de integración social, educación en valores y fortalecimiento comunitario.
Somos Ledesma
Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.
La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.-