lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 20:04
Ledesma.

Culminó el Torneo Integración con la participación de más de 3.000 chicos

El certamen reunió a más de 100 equipos de Jujuy y el norte de Salta en una verdadera fiesta del deporte infantil.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

El evento fue organizado por el Club Atlético Ledesma, con el acompañamiento de la empresa Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador General San Martín. Año tras año, el torneo se consolida como un espacio de encuentro, formación y contención para la infancia de Jujuy y del norte salteño.

Durante dos intensas jornadas deportivas se disputaron partidos bajo una modalidad de eliminación directa, lo que aportó dinamismo y emoción a cada encuentro. En total, participaron 106 equipos —92 masculinos y 14 femeninos— y, en la jornada final, compitieron 12 equipos masculinos y 14 femeninos, con la presencia de más de 500 niños y niñas.

Ganadores Categoría 2014-2015 CAL
Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Torneo Integración de Fútbol Infantil.

Ganadores destacados:

- Femenino

  • Categoría 10/11/12: 1° CADY (Yuto) – 2° Talleres (Piquete)
  • Categoría 13/14/15: 1° Malvinas (Jujuy) – 2° Club Atlético El Talar (El Talar)

- Masculino

  • Categoría 2012-2013: 1° Club Sportivo Alberdi – 2° Desertores
  • Categoría 2014-2015: 1° Club Atlético Ledesma – 2° Belgranitos
  • Categoría 2016-2017: 1° Los Pumitas de Yuto – 2° 24 de Septiembre de Urundel

Los equipos finalistas recibieron medallas de participación, y las 50 escuelas de fútbol que formaron parte del torneo fueron premiadas con kits de entrenamiento compuestos por pelotas, aros y pecheras.

Las instancias finales se disputaron en las canchas de la Escuela Técnica Herminio Arrieta (femenino) y el Club Atlético Ledesma (masculino), donde también se realizó la entrega de premios de manera simultánea.

Durante el cierre del certamen, acompañaron el evento: Rodrigo Vallejo Arias, presidente del Club Atlético Ledesma; Emilia Posse Núñez, intendenta del Club Atlético Ledesma; Daniela Orquera, referente de Relaciones con la Comunidad de Ledesma; y profesores colaboradores del Club Atlético Ledesma, quienes formaron parte activa de la organización y coordinación deportiva

Este torneo reafirma el compromiso de Ledesma con el desarrollo integral de la infancia, promoviendo el deporte como herramienta de integración social, educación en valores y fortalecimiento comunitario.

Torneo Integración de Fútbol Infantil

Somos Ledesma

Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.

La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.-

