Boca y River se enfrentan la próxima fecha: ¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico?

El clásico más esperado del fútbol argentino , Boca vs. River , correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura , ya tiene día y hora definidos . Aunque se sabía que se jugaría en La Bombonera , este martes la Liga Profesional oficializó que el partido se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 , en el marco del interzonal .

El enfrentamiento entre los dos clubes más emblemáticos y seguidos del país llega con ambos equipos atravesando una situación complicada , lo que anticipa un partido cargado de tensión , emociones y un resultado difícil de predecir .

El equipo dirigido por Claudio Úbeda , asistente de Miguel Ángel Russo que tuvo que asumir la conducción tras el fallecimiento del DT , se puso al día enfrentando a Barracas Central . La victoria en el estadio que lleva el nombre de Claudio Tapia le permitió mejorar su posición en la tabla de cara a los playoffs y ascender en la clasificación anual , asegurando lugares de acceso a la Copa Libertadores .

En paralelo, River atraviesa una crisis futbolística histórica bajo la gestión de Marcelo Gallardo . Tras su eliminación de la Copa Argentina , al conjunto millonario solo le quedan las mismas dos alternativas que Boca para clasificar a la Libertadores 2026 : consagrarse campeón o finalizar entre los tres primeros de la Tabla Anual .

En la clasificación anual, que combina los puntos obtenidos en las etapas regulares del Torneo Apertura y del Clausura, Rosario Central se encuentra claramente destacado e inalcanzable con 62 unidades. Boca ocupa la segunda posición con 53 puntos, mientras que River suma 52 y se ubica tercero, lo que lo obligaría a disputar la fase preliminar de la Libertadores, la misma instancia en la que este año Boca quedó eliminado frente a Alianza Lima.

Detrás de estos líderes, los demás equipos se mantienen en puestos que actualmente clasifican a la Sudamericana, pero con la posibilidad de acercarse: Argentinos y Riestra acumulan 51 puntos; Racing, Lanús y San Lorenzo tienen 46; y Tigre completa este grupo con 45 unidades.

Después de la fase de grupos, comenzarán los playoffs, con cruces correspondientes a octavos de final, definición por ventaja deportiva y un esquema similar al utilizado en el primer semestre, aunque con algunas modificaciones, hasta llegar a la definición que coronará al campeón, tal como sucedió con Platense, que se consagró venciendo a Huracán en una histórica final disputada en Santiago del Estero.

Sin embargo, tanto Boca como River afrontan primero otro objetivo: asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, con el fin de garantizar los ingresos millonarios que genera el principal certamen de clubes del continente sudamericano. Por eso, el Superclásico adquiere una relevancia aún mayor.

La programación de la fecha 15, con el Superclásico entre Boca y River

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia – Central Córdoba (Zona A)