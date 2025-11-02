Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A

En un partido cargado de emociones, Boca Juniors se quedó con un agónico triunfo 2-1 sobre Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.

Exequiel Zeballos erró un penal en el primer tiempo pero tuvo revancha rápido y adelantó al Xeneize con un golazo. Edwuin Cetré picó otra pena máxima y decretó el empate del Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Neves. Sobre la hora, el xeneize tuvo otro penal, Miguel Merentiel no falló y anotó el 2-1 definitivo.

Los de Claudio Úbeda ahora deberá recibir a River en el Superclásico mientras sigue expectante en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.

Los goles de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors El Changuito Zaballos erró el primer gol de Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985073229183025403&partner=&hide_thread=false ¡AL PALO! El Changuito Zeballos remató el penal al poste y se picó todo en Estudiantes vs. Boca



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ad8QZRrP8v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025 El gol de Zaballos para el 1-0 de Boca ante Estudiantes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985078844664021015&partner=&hide_thread=false LA REVANCHA DEL CHANGUITO PARA EL PRIMERO DE BOCA Gran definición cruzada de Zeballos para el 1-0 ante Estudiantes



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XsB9x2EKUB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025 Cetré empató el encuentro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985081264693530751&partner=&hide_thread=false SHOWTIME DE CETRÉ PARA EL EMPATE DE ESTUDIANTES El colombiano la PICÓ, puso el 1-1 ante Boca y metió festejo con bailecito



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/KOMoiowXkG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025 En la última jugada, Miguel Merentiel marcó de penal y le dio la victoria a Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985090890356965873&partner=&hide_thread=false LA BESTIA LE DA EL TRIUNFO AGÓNICO A BOCA Miguel Merentiel cambió el penal por gol para el 2-1 ante Estudiantes



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gy5VdpLyOp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

