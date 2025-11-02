Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A

En un partido cargado de emociones, Boca Juniors se quedó con un agónico triunfo 2-1 sobre Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura.
Exequiel Zeballos erró un penal en el primer tiempo pero tuvo revancha rápido y adelantó al Xeneize con un golazo. Edwuin Cetré picó otra pena máxima y decretó el empate del Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Neves. Sobre la hora, el xeneize tuvo otro penal, Miguel Merentiel no falló y anotó el 2-1 definitivo.
Los de Claudio Úbeda ahora deberá recibir a River en el Superclásico mientras sigue expectante en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.
Los goles de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors
El Changuito Zaballos erró el primer gol de Boca
El gol de Zaballos para el 1-0 de Boca ante Estudiantes
Cetré empató el encuentro
En la última jugada, Miguel Merentiel marcó de penal y le dio la victoria a Boca
