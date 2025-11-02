domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 18:44
Torneo Clausura.

Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A

Boca Juniors consiguió un triunfo agónico ante Estudiantes de La Plata para seguir en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores 2026. Reviví los goles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
boca estudiantes
Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy
Redes.

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn
Diego Maradona en Jujuy video
Historia.

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

Exequiel Zeballos erró un penal en el primer tiempo pero tuvo revancha rápido y adelantó al Xeneize con un golazo. Edwuin Cetré picó otra pena máxima y decretó el empate del Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Gabriel Neves. Sobre la hora, el xeneize tuvo otro penal, Miguel Merentiel no falló y anotó el 2-1 definitivo.

Los de Claudio Úbeda ahora deberá recibir a River en el Superclásico mientras sigue expectante en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026.

Los goles de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors

El Changuito Zaballos erró el primer gol de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985073229183025403&partner=&hide_thread=false

El gol de Zaballos para el 1-0 de Boca ante Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985078844664021015&partner=&hide_thread=false

Cetré empató el encuentro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985081264693530751&partner=&hide_thread=false

En la última jugada, Miguel Merentiel marcó de penal y le dio la victoria a Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985090890356965873&partner=&hide_thread=false

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Se cumplen 30 años del día que Diego Maradona jugó contra Gimnasia de Jujuy

El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

Quedaron definidas las semifinales del Reducido: cómo serán los cruces y cuándo se juegan

Quiénes son los titulares de Gimnasia de Jujuy para enfrentar a Deportivo Madryn

Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy
Redes.

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

El Lobo va por la épica ante Madryn: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel