domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 15:52
Reducido.

Quiénes son los titulares de Gimnasia de Jujuy para enfrentar a Deportivo Madryn

Matías Módolo confirmó el equipo titular que saldrá a la cancha para enfrentar a Deportivo Madryn por el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

Los once titulares de Gimnasia de Jujuy para visitar a Deportivo Madryn

Sin la presencia de Matías Noble, por expulsión en el partido de ida, Matías Módolo determinó porner tres delanteros en cancha, Alejandro Quintana, Cristian Menéndez y Gustavo Fernández, para buscar desde el inicio reducir la diferencia en el global, considerando que el Tribunal de Disciplina le dio el partido de ida como ganado a los del Tano Gracián por 3-0 arriba del Lobo Jujeño.

EN VIVO: el partido de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Formaciones de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Comparativa de goleadores

