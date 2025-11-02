Quiénes son los titulares de Gimnasia de Jujuy para enfrentar a Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy

Desde las 16 horas, Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Madryn para disputar el partido de vuelta de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Matías Módolo, confirmó el once incial que buscará la épica en el sur, luego de la sanción de AFA tras la suspensión del encuentro en el Estadio 23 de Agosto por parte del árbitro Lucas Comesaña.

Los once titulares de Gimnasia de Jujuy para visitar a Deportivo Madryn Sin la presencia de Matías Noble, por expulsión en el partido de ida, Matías Módolo determinó porner tres delanteros en cancha, Alejandro Quintana, Cristian Menéndez y Gustavo Fernández, para buscar desde el inicio reducir la diferencia en el global, considerando que el Tribunal de Disciplina le dio el partido de ida como ganado a los del Tano Gracián por 3-0 arriba del Lobo Jujeño.

Los titulares del Lobo serán los siguientes: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@oficialgyejujuy) El banco de suplentes de Gimnasia de Jujuy lo completan: Sebastián Anchoverri, Sebastián Sánchez, Román Barreto, Leandro Barro, Santiago Camacho, Francisco Molina, Daniel Juárez, Maximiliano Casa y Jeremías Perales.

EN VIVO: el partido de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn Formaciones de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn Embed Comparativa de goleadores Embed

