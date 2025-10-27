lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 18:57
Indignante.

El Tribunal de Disciplina de AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0

Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA que determinó la derrota de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0 (Archivo)

AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0 (Archivo)

Lee además
Ricardo Caruso Lombardi
Redes.

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

La sentencia marca que el equipo chubutense ganó ese encuentro que fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el arbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido amenazas de dirigentes locales en el entretiempo, y lo suspendió.

En ese partido, que el Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana, Comesaña tuvo un mal arbitraje, obviando un claro penal a favor de Gimnasia y amonestando rápidamente a los jugadores locales, uno de ellos Matías Noble, a quien expulsó en el minuto final del primer tiempo.

En reunión presidida por Fernando Mitjans, el Tribunal detalló el informe del árbitro de ese partido jugado el 19 de octubre de 2025, donde detalla que sufrió insultos y amenazas del secretario del club, Leandro Meyer, y agresiones del presidente de la institución, Walter Morales.

Detallan en la resolución, que por el artículo 12 se imponen sanciones económicas a Gimnasia, como una multa de 2.500 entradas. También pedir un descargo al Presidente y Secretario en un plazo de cinco días, para exponer sus argumentos.

Las otras sanciones a Gimnasia de Jujuy

Lo que resolvió el Tribunal la semana pasada es suspender por un partido a Matías Noble, el lateral izquierdo que vio la roja de Comesaña sobre el cierre del primer tiempo, por lo que no podrá jugar la revancha. Como fue doble amonestación, recibió solo una fecha.

También fueron sancionados dos alcanzapelotas que fueron informados por el árbitro, quien aseguró que los chicos lo habrían insultado. Uno recibió seis fechas de suspensión para jugar las divisiones inferiores, y el otro jugador, dos fechas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo que se lee ahora
La Selección Bolivia busca a un jujeño (Foto ilustrativa)
Fútbol.

Un jujeño en la mira de la Selección Bolivia para jugar el Repechaje 

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Ricardo Sastre presidente de Deportivo Madryn
Fútbol.

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

Día de las mascotas fallecidas.
27 de octubre.

Día de las Mascotas Fallecidas: una fecha para recordar a los amigos que dejaron huellas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel