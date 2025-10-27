Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

El presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, rompió el silencio antes del inminente fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA por el escándalo ocurrido en el partido suspendido frente a Gimnasia de Jujuy, en cuartos de final de la Primera Nacional.
El dirigente adelantó que el club acatará lo que decida la AFA, pero fue tajante: “No hay margen para disputar los 45 minutos restantes y no vamos a volver a Jujuy”.
Qué dijo el presidente de Deportivo Madryn sobre el partido con Gimnasia de Jujuy
En principio, sobre el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn que fue suspendido en el entretiempo porque el árbitro Lucas Comesaña indicó que había sufrido suspuestas amenazas, Sastre manifestó que "los futbolistas no tuvieron ninguna participación en el conflicto" que derivó en la interrupción del encuentro.
“El problema fue entre la dirigencia y la terna arbitral. Nuestra intención era seguir jugando, pero la situación se volvió insostenible. El partido fue suspendido cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió retirarse al vestuario, presuntamente tras recibir una amenaza por parte del secretario de Gimnasia de Jujuy".
Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn
"Jamás nos quejamos de una terna arbitral"
Por otra parte, el dirigente patagónico habló de lo sucedido semanas atrás al perder la final por el primer ascenso contra Gimnasia de Mendoza y habló de los arbitrajes.
“Hace 15 días perdimos un ascenso por un penal y jamás nos quejamos de una terna arbitral. Esto demuestra que los valores deportivos deben mantenerse incluso en la adversidad”.
Qué definirá el Tribunal de Disciplina
Con los descargos de ambas instituciones ya presentados, el Tribunal de Discplina deberá decidir este lunes 27 de octubre el fallo correspondiente, donde se determinará si el encuentro se reanuda, se da por ganado a alguno de los equipos o si se aplican sanciones disciplinarias.
Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.