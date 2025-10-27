Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

Fútbol. Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

El dirigente adelantó que el club acatará lo que decida la AFA, pero fue tajante: “No hay margen para disputar los 45 minutos restantes y no vamos a volver a Jujuy”.

En principio, sobre el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn que fue suspendido en el entretiempo porque el árbitro Lucas Comesaña indicó que había sufrido suspuestas amenazas, Sastre manifestó que "los futbolistas no tuvieron ninguna participación en el conflicto" que derivó en la interrupción del encuentro.

“El problema fue entre la dirigencia y la terna arbitral. Nuestra intención era seguir jugando, pero la situación se volvió insostenible. El partido fue suspendido cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió retirarse al vestuario, presuntamente tras recibir una amenaza por parte del secretario de Gimnasia de Jujuy".

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn

"Jamás nos quejamos de una terna arbitral"

Por otra parte, el dirigente patagónico habló de lo sucedido semanas atrás al perder la final por el primer ascenso contra Gimnasia de Mendoza y habló de los arbitrajes.

“Hace 15 días perdimos un ascenso por un penal y jamás nos quejamos de una terna arbitral. Esto demuestra que los valores deportivos deben mantenerse incluso en la adversidad”.

Qué definirá el Tribunal de Disciplina

Con los descargos de ambas instituciones ya presentados, el Tribunal de Discplina deberá decidir este lunes 27 de octubre el fallo correspondiente, donde se determinará si el encuentro se reanuda, se da por ganado a alguno de los equipos o si se aplican sanciones disciplinarias.