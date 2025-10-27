lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 09:13
Fútbol.

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

Horas antes de que se conozca el fallo del Tribunal de Discplina de AFA, Ricardo Sastre presidente de Deportivo Madryn, declaró sobre el partido con Gimnasia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ricardo Sastre presidente de Deportivo Madryn

Ricardo Sastre presidente de Deportivo Madryn

Lee además
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn
Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

El dirigente adelantó que el club acatará lo que decida la AFA, pero fue tajante: “No hay margen para disputar los 45 minutos restantes y no vamos a volver a Jujuy”.

Qué dijo el presidente de Deportivo Madryn sobre el partido con Gimnasia de Jujuy

En principio, sobre el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn que fue suspendido en el entretiempo porque el árbitro Lucas Comesaña indicó que había sufrido suspuestas amenazas, Sastre manifestó que "los futbolistas no tuvieron ninguna participación en el conflicto" que derivó en la interrupción del encuentro.

“El problema fue entre la dirigencia y la terna arbitral. Nuestra intención era seguir jugando, pero la situación se volvió insostenible. El partido fue suspendido cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió retirarse al vestuario, presuntamente tras recibir una amenaza por parte del secretario de Gimnasia de Jujuy".

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn

"Jamás nos quejamos de una terna arbitral"

Por otra parte, el dirigente patagónico habló de lo sucedido semanas atrás al perder la final por el primer ascenso contra Gimnasia de Mendoza y habló de los arbitrajes.

“Hace 15 días perdimos un ascenso por un penal y jamás nos quejamos de una terna arbitral. Esto demuestra que los valores deportivos deben mantenerse incluso en la adversidad”.

Qué definirá el Tribunal de Disciplina

Con los descargos de ambas instituciones ya presentados, el Tribunal de Discplina deberá decidir este lunes 27 de octubre el fallo correspondiente, donde se determinará si el encuentro se reanuda, se da por ganado a alguno de los equipos o si se aplican sanciones disciplinarias.

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: sanciones y cuándo sale el fallo de AFA

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: cuándo saldría el fallo y las posibles definiciones

Lo que se lee ahora
Este lunes desde las 16, Boca visita a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia.
Fútbol argentino.

Boca enfrenta a Barracas Central hoy a la tarde: hora, formaciones y por dónde verlo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel