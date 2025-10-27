La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA conocido este lunes que le da por perdido el partido de ida a Gimnasia de Jujuy por 3 a 0, la revancha ante Deportivo Madryn, donde se definirá al equipo que pasa a la próxima ronda del Reducido de la Primera Nacional, está definida.

El partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final por el segundo ascenso, se jugará el domingo 2 de noviembre a las 16 horas en el estadio Abel Sastre de Madryn. En estas horas se definirá el equipo arbitral que estará en ese cotejo definitorio.

El fallo de AFA en contra de Gimnasia de Jujuy El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó en el fallo conocido este lunes, que Gimnasia de Jujuy perdió el partido de ida ante Deportivo Madryn 3 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La sentencia marca que el equipo chubutense ganó ese encuentro que fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el árbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido amenazas de dirigentes locales en el entretiempo, y lo suspendió.

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia) Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia) En ese partido, que el Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana, Comesaña tuvo un mal arbitraje, obviando un claro penal a favor de Gimnasia y amonestando rápidamente a los jugadores locales, uno de ellos Matías Noble, a quien expulsó en el minuto final del primer tiempo. En reunión presidida por Fernando Mitjans, el Tribunal detalló el informe del árbitro de ese partido jugado el 19 de octubre de 2025, donde detalla que sufrió insultos y amenazas del secretario del club, Leandro Meyer, y agresiones del presidente de la institución, Walter Morales. Detallan en la resolución, que por el artículo 12 se imponen sanciones económicas a Gimnasia, como una multa de 2.500 entradas. También pedir un descargo al Presidente Walter Morales y Secretario Meyer, en un plazo de cinco días, para exponer sus argumentos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.