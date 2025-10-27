lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 19:55
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Tras el fallo adverso, Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Madryn con fecha y horario confirmado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA conocido este lunes que le da por perdido el partido de ida a Gimnasia de Jujuy por 3 a 0, la revancha ante Deportivo Madryn, donde se definirá al equipo que pasa a la próxima ronda del Reducido de la Primera Nacional, está definida.

Lee además
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado
Ricardo Caruso Lombardi
Redes.

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

El partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final por el segundo ascenso, se jugará el domingo 2 de noviembre a las 16 horas en el estadio Abel Sastre de Madryn. En estas horas se definirá el equipo arbitral que estará en ese cotejo definitorio.

La sentencia marca que el equipo chubutense ganó ese encuentro que fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el árbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido amenazas de dirigentes locales en el entretiempo, y lo suspendió.

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)

En ese partido, que el Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana, Comesaña tuvo un mal arbitraje, obviando un claro penal a favor de Gimnasia y amonestando rápidamente a los jugadores locales, uno de ellos Matías Noble, a quien expulsó en el minuto final del primer tiempo.

En reunión presidida por Fernando Mitjans, el Tribunal detalló el informe del árbitro de ese partido jugado el 19 de octubre de 2025, donde detalla que sufrió insultos y amenazas del secretario del club, Leandro Meyer, y agresiones del presidente de la institución, Walter Morales.

Detallan en la resolución, que por el artículo 12 se imponen sanciones económicas a Gimnasia, como una multa de 2.500 entradas. También pedir un descargo al Presidente Walter Morales y Secretario Meyer, en un plazo de cinco días, para exponer sus argumentos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

Polémico mensaje del presidente de Deportivo Madryn: qué dijo sobre Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo que se lee ahora
AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0 (Archivo)
Indignante.

El Tribunal de Disciplina de AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn 3 a 0

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel