miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 08:41
Redes.

El fuerte mensaje de Ricardo Caruso Lombardi: "Respeten a Gimnasia de Jujuy"

Ricardo Caruso Lombardi volvió a compartir un mensaje por redes sociales y apuntó contra el árbitro Lucas Comesaña. "Que diga la verdad", expresó el ex DT.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi

Qué dijo Ricardo Caruso Lombardi sobre Gimnasia de Jujuy y Lucas Comesaña

En primera instancia, Caruso Lombardi inició su descargo expresando: “Lo importante sería que respeten a Gimnasia de Jujuy”. Luego apuntó contra el árbitro del partido que fue suspendido en el Estadio 23 de Agosto: “Que Comesaña diga la verdad, que lo llamaron por teléfono para que suspenda el partido y después se encargaban ellos de cocinarlo en el Tribunal de Disciplina. Esa es la realidad de lo que está pasando con ese partido”.

El mensaje completo en contra de AFA y Lucas Comesaña

El descargo de Ricardo Caruso Lombardi

El día de la suspensión Caruso Lombardi también habló

El pasado domingo 19 de octubre tras la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Mardyn, Ricardo Caruso Lombardi utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para reaccionar al escándalo que sacudió al fútbol de la Primera Nacional. Con ironía y tono crítico, apuntó contra el arbitraje y volvió a poner en duda la transparencia del torneo.

La situación generó repercusión nacional, no solo por la gravedad de la denuncia, sino por una advertencia que había hecho días atrás el técnico Ricardo Caruso Lombardi. En el programa La Voz del Estadio, el exentrenador ya había anticipado: "a Madryn le van a dar una mano para ascender".

