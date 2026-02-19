Todos los cambios del Torneo Apertura tras el paro general: fechas y horarios confirmados

Debido al paro general organizado por la CGT en el marco de la discusión por la Reforma Laboral promovida por el Gobierno Nacional , los encuentros correspondientes a la sexta jornada del Torneo Apertura , previstos para este jueves , debieron suspenderse y reagendarse. La Liga Profesional oficializó las nuevas fechas y horarios.

Independiente , que tenía programado enfrentarse a Independiente Rivadavia en Mendoza, fue el primer club en comunicar a través de sus redes sociales que finalmente el partido se jugará este sábado a las 17:00 .

Asimismo, no se jugarán los encuentros entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto , Defensa y Justicia frente a Belgrano ni Instituto contra Atlético Tucumán . Esto se debe a que UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) confirmó su adhesión al paro, lo que imposibilita la apertura de los estadios.

Independiente se adelantó a la Liga Profesional y anunció cuándo se reprogramará su encuentro afectado por el paro general de este jueves.

Este sindicato tiene a su cargo todas las tareas vinculadas con la logística de los partidos , especialmente la atención al público y la coordinación general, siendo su labor esencial para que los encuentros de la Liga Profesional y del fútbol argentino en general puedan desarrollarse con normalidad.

El equipo bajo la conducción de Gustavo Quinteros, que mantiene un invicto compuesto por dos triunfos y tres empates, decidió posponer el viaje previsto para este jueves y trasladarlo al viernes por la tarde. Además, el plantel permanecerá durante el fin de semana en la región de Cuyo, ya que el martes próximo enfrentará a Gimnasia de Mendoza en la séptima fecha del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/2024200241923445071&partner=&hide_thread=false El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.#TodoRojo pic.twitter.com/mH9n9gwvUJ — C. A. Independiente (@Independiente) February 18, 2026

Por su parte, desde la Liga Profesional confirmaron que San Lorenzo recibirá al “León del Imperio” de Córdoba este domingo a las 17:00. Como consecuencia de este cambio, el partido entre Vélez y River, originalmente programado para las 18:30, se pasará a las 19:15. Asimismo, el encuentro entre Unión y Aldosivi comenzará a las 21:30, en lugar de las 21:00 previstas inicialmente.

En San Lorenzo se vive un clima de molestia, ya que el equipo deberá enfrentar a Instituto nuevamente en el Bajo Flores el próximo martes, lo que dejaría únicamente una sesión de entrenamiento entre un partido y el siguiente para preparar el encuentro.

En otro sector del torneo, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano en Varela este viernes a las 17:15. Por último, el choque entre Instituto y Atlético Tucumán también quedó fijado para el viernes, pero a las 20:00.

Uno por uno, cuándo se jugarán los cuatro partidos del Torneo Apertura reprogramados por el paro general de este jueves 19 de febrero.

Un caso particular lo representa Lanús, que jugará el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo a las 21:30. Este encuentro tiene carácter internacional y está regulado por la Conmebol, por lo que se llevará a cabo sin inconvenientes, según pudo confirmar este medio.

Además, el club granate difundió el plano de ingreso al estadio, que recibirá a hinchas de ambos equipos. Los seguidores locales ingresarán desde el polideportivo y la calle Ramón Cabrero hacia la tribuna y platea local, mientras que los aficionados del Mengao accederán por calle Purita hasta el sector asignado para su ubicación en el estadio.

Así se jugará la 6° fecha interzonal del Torneo Apertura:

Los cuatro partidos que este jueves iban a abrir la sexta fecha del Torneo Apertura debieron ser suspendidos y reprogramados.

Viernes 20 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Joaquin Gil

AVAR: Pablo Dóvalo

17.45 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi

20.00 Boca – Racing -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

Boca vs. Racing.

20.00 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Martín

22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

Rosario Central – Talleres.

17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

Huracán enfrenta a Riestra.

19.15 Banfield – Newell’s -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Romero

Domingo 22 de febrero

17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Damían Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

San Lorenzo se medirá con Estudiantes de Río Cuarto.

19.15 Vélez – River -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisella Trucco

21.30 Unión – Aldosivi -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

A confirmar

Argentinos – Lanús -TNT Sports-