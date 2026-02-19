jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 09:27
Fútbol argentino.

Todos los cambios del Torneo Apertura tras el paro general: fechas y horarios confirmados

Los partidos entre Independiente Rivadavia-Independiente, San Lorenzo-Unión, Defensa y Justicia-Belgrano e Instituto-Atlético Tucumán fueron reprogramados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo se jugarán los cuatro partidos del Torneo Apertura reprogramados.

Debido al paro general organizado por la CGT en el marco de la discusión por la Reforma Laboral promovida por el Gobierno Nacional, los encuentros correspondientes a la sexta jornada del Torneo Apertura, previstos para este jueves, debieron suspenderse y reagendarse. La Liga Profesional oficializó las nuevas fechas y horarios.

Independiente, que tenía programado enfrentarse a Independiente Rivadavia en Mendoza, fue el primer club en comunicar a través de sus redes sociales que finalmente el partido se jugará este sábado a las 17:00.

Independiente se adelantó a la Liga Profesional y anunció cuándo se reprogramará su encuentro afectado por el paro general de este jueves.

Asimismo, no se jugarán los encuentros entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia frente a Belgrano ni Instituto contra Atlético Tucumán. Esto se debe a que UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) confirmó su adhesión al paro, lo que imposibilita la apertura de los estadios.

Este sindicato tiene a su cargo todas las tareas vinculadas con la logística de los partidos, especialmente la atención al público y la coordinación general, siendo su labor esencial para que los encuentros de la Liga Profesional y del fútbol argentino en general puedan desarrollarse con normalidad.

El equipo bajo la conducción de Gustavo Quinteros, que mantiene un invicto compuesto por dos triunfos y tres empates, decidió posponer el viaje previsto para este jueves y trasladarlo al viernes por la tarde. Además, el plantel permanecerá durante el fin de semana en la región de Cuyo, ya que el martes próximo enfrentará a Gimnasia de Mendoza en la séptima fecha del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/2024200241923445071&partner=&hide_thread=false

Por su parte, desde la Liga Profesional confirmaron que San Lorenzo recibirá al “León del Imperio” de Córdoba este domingo a las 17:00. Como consecuencia de este cambio, el partido entre Vélez y River, originalmente programado para las 18:30, se pasará a las 19:15. Asimismo, el encuentro entre Unión y Aldosivi comenzará a las 21:30, en lugar de las 21:00 previstas inicialmente.

En San Lorenzo se vive un clima de molestia, ya que el equipo deberá enfrentar a Instituto nuevamente en el Bajo Flores el próximo martes, lo que dejaría únicamente una sesión de entrenamiento entre un partido y el siguiente para preparar el encuentro.

En otro sector del torneo, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano en Varela este viernes a las 17:15. Por último, el choque entre Instituto y Atlético Tucumán también quedó fijado para el viernes, pero a las 20:00.

Uno por uno, cuándo se jugarán los cuatro partidos del Torneo Apertura reprogramados por el paro general de este jueves 19 de febrero.

Un caso particular lo representa Lanús, que jugará el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo a las 21:30. Este encuentro tiene carácter internacional y está regulado por la Conmebol, por lo que se llevará a cabo sin inconvenientes, según pudo confirmar este medio.

Además, el club granate difundió el plano de ingreso al estadio, que recibirá a hinchas de ambos equipos. Los seguidores locales ingresarán desde el polideportivo y la calle Ramón Cabrero hacia la tribuna y platea local, mientras que los aficionados del Mengao accederán por calle Purita hasta el sector asignado para su ubicación en el estadio.

Así se jugará la 6° fecha interzonal del Torneo Apertura:

Los cuatro partidos que este jueves iban a abrir la sexta fecha del Torneo Apertura debieron ser suspendidos y reprogramados.

Viernes 20 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Joaquin Gil
  • AVAR: Pablo Dóvalo

17.45 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
  • VAR: Nahuel Viñas
  • AVAR: Yamil Possi

20.00 Boca – Racing -TNT Sports-

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Javier Uziga
Boca vs. Racing.

20.00 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Matías Bianchi

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Julio Fernández
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Diego Martín

22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

Rosario Central – Talleres.

17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Diego Verlotta

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Javier Mihura
Huracán enfrenta a Riestra.

19.15 Banfield – Newell’s -TNT Sports-

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Lucas Comesaña

21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • AVAR: Diego Romero
  • Domingo 22 de febrero

17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
  • Cuarto árbitro: Damían Rubino
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Mariano Ascenzi
San Lorenzo se medirá con Estudiantes de Río Cuarto.

19.15 Vélez – River -ESPN Premium-

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisella Trucco

21.30 Unión – Aldosivi -TNT Sports-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
  • Árbitro asistente 2: Mariana Dure
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Gastón Suárez

A confirmar

Argentinos – Lanús -TNT Sports-

