Todos los cambios del Torneo Apertura tras el paro general: fechas y horarios confirmados

Cuándo se jugarán los cuatro partidos del Torneo Apertura reprogramados.
Debido al paro general organizado por la CGT en el marco de la discusión por la Reforma Laboral promovida por el Gobierno Nacional, los encuentros correspondientes a la sexta jornada del Torneo Apertura, previstos para este jueves, debieron suspenderse y reagendarse. La Liga Profesional oficializó las nuevas fechas y horarios.
Independiente, que tenía programado enfrentarse a Independiente Rivadavia en Mendoza, fue el primer club en comunicar a través de sus redes sociales que finalmente el partido se jugará este sábado a las 17:00.
Asimismo, no se jugarán los encuentros entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia frente a Belgrano ni Instituto contra Atlético Tucumán. Esto se debe a que UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) confirmó su adhesión al paro, lo que imposibilita la apertura de los estadios.
Este sindicato tiene a su cargo todas las tareas vinculadas con la logística de los partidos, especialmente la atención al público y la coordinación general, siendo su labor esencial para que los encuentros de la Liga Profesional y del fútbol argentino en general puedan desarrollarse con normalidad.
El equipo bajo la conducción de Gustavo Quinteros, que mantiene un invicto compuesto por dos triunfos y tres empates, decidió posponer el viaje previsto para este jueves y trasladarlo al viernes por la tarde. Además, el plantel permanecerá durante el fin de semana en la región de Cuyo, ya que el martes próximo enfrentará a Gimnasia de Mendoza en la séptima fecha del torneo.
Por su parte, desde la Liga Profesional confirmaron que San Lorenzo recibirá al “León del Imperio” de Córdoba este domingo a las 17:00. Como consecuencia de este cambio, el partido entre Vélez y River, originalmente programado para las 18:30, se pasará a las 19:15. Asimismo, el encuentro entre Unión y Aldosivi comenzará a las 21:30, en lugar de las 21:00 previstas inicialmente.
En San Lorenzo se vive un clima de molestia, ya que el equipo deberá enfrentar a Instituto nuevamente en el Bajo Flores el próximo martes, lo que dejaría únicamente una sesión de entrenamiento entre un partido y el siguiente para preparar el encuentro.
En otro sector del torneo, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano en Varela este viernes a las 17:15. Por último, el choque entre Instituto y Atlético Tucumán también quedó fijado para el viernes, pero a las 20:00.
Un caso particular lo representa Lanús, que jugará el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo a las 21:30. Este encuentro tiene carácter internacional y está regulado por la Conmebol, por lo que se llevará a cabo sin inconvenientes, según pudo confirmar este medio.
Además, el club granate difundió el plano de ingreso al estadio, que recibirá a hinchas de ambos equipos. Los seguidores locales ingresarán desde el polideportivo y la calle Ramón Cabrero hacia la tribuna y platea local, mientras que los aficionados del Mengao accederán por calle Purita hasta el sector asignado para su ubicación en el estadio.
Así se jugará la 6° fecha interzonal del Torneo Apertura:
Viernes 20 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-