sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 20:47
Fútbol.

Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

Boca presentó una oferta de US$ 3 millones por Adam Bareiro para reforzar el ataque. El pase está dividido entre Fortaleza y River, y la negociación tiene un punto clave.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

En plena ventana de incorporaciones, Boca volvió a moverse por un delantero y presentó una oferta formal para quedarse con Adam Bareiro, atacante paraguayo con pasado reciente en el fútbol argentino. La negociación, que incluye a un club brasileño y a River, suma tensión y expectativa por el impacto que podría tener en el torneo.

Lee además
jujuy basquet vive a pleno el carnaval y juega este sabado ante barrio parque
Liga Argentina.

Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque
El sobrino nieto de Maradona, surgido de las inferiores del Millonario, anotó el único tanto para la victoria del Bicho en La Paternal.
Torneo Apertura.

Quién es Hernán López Muñoz, el sobrino de Maradona que le hizo el gol a River Plate

Boca y la oferta por Adam Bareiro

Según trascendió en las últimas horas, el Xeneize envió una propuesta de US$ 3 millones por el 100% de la ficha del delantero, hoy en Fortaleza. La cifra y el formato marcan la decisión de sumar un “9” con presencia física, mientras el club busca alternativas para potenciar el área.

River, Fortaleza y un pase dividido

El punto sensible de la negociación es que el pase no depende de una sola institución: River Plate y Fortaleza tendrían el porcentaje repartido, por lo que el acuerdo requiere entendimiento entre partes para cerrar el 100%. En ese contexto, la operación no solo se define por el monto, sino por cómo se reparte y qué condiciones acepta cada club.

En paralelo, desde el entorno del futbolista señalan que vería con buenos ojos un regreso al país, aun con el ruido lógico que genera su antecedente en Núñez. Para Boca, el objetivo es claro: resolver rápido una negociación que puede trabarse si no hay consenso sobre porcentajes y formas de pago.

Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River
Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

Riquelme lo sigue de cerca y Boca necesita un 9

El nombre de Bareiro no aparece de la nada: es un delantero que siempre llamó la atención de Juan Román Riquelme, y en el club creen que puede encajar por su estilo de lucha y presión sobre los centrales. Además, Boca llega a esta etapa con una delantera condicionada por lesiones y tiempos de recuperación.

En esa línea, el panorama ofensivo suma urgencia por la situación de Edinson Cavani y Milton Giménez, ambos con molestias físicas que redujeron alternativas en el ataque.

Plazos: Boca tiene una fecha límite para incorporar

Otro dato que acelera las gestiones es el calendario: Boca tendría margen para anotar un refuerzo hasta el 18 de febrero, por el cupo habilitado tras la lesión de Rodrigo Battaglia. Con ese reloj corriendo, la negociación por Bareiro aparece como una de las historias fuertes del mercado de pases.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque

Quién es Hernán López Muñoz, el sobrino de Maradona que le hizo el gol a River Plate

River Plate cayó ante Argentinos en La Paternal por 1 a 0

Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Lucina Von der Heyde explicó su salida del hockey argentino y su nuevo rumbo en Alemania

Lo que se lee ahora
jujuy basquet vive a pleno el carnaval y juega este sabado ante barrio parque
Liga Argentina.

Jujuy Básquet vive a pleno el Carnaval y juega este sábado ante Barrio Parque

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Lluvia en carnaval - Imagen generada con IA
Clima.

El SMN renovó la alerta por tormentas para Jujuy durante el fin de semana de Carnaval: mirá el pronóstico extendido

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada video
Precaución.

Ruta 9 colapsada por el Carnaval: fotos y videos de las largas filas rumbo a la Quebrada

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel