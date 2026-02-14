Boca ofertó US$ 3 millones por Adam Bareiro y negocia con Fortaleza y River

En plena ventana de incorporaciones, Boca volvió a moverse por un delantero y presentó una oferta formal para quedarse con Adam Bareiro, atacante paraguayo con pasado reciente en el fútbol argentino. La negociación, que incluye a un club brasileño y a River, suma tensión y expectativa por el impacto que podría tener en el torneo.

Boca y la oferta por Adam Bareiro Según trascendió en las últimas horas, el Xeneize envió una propuesta de US$ 3 millones por el 100% de la ficha del delantero, hoy en Fortaleza. La cifra y el formato marcan la decisión de sumar un “9” con presencia física, mientras el club busca alternativas para potenciar el área.

River, Fortaleza y un pase dividido El punto sensible de la negociación es que el pase no depende de una sola institución: River Plate y Fortaleza tendrían el porcentaje repartido, por lo que el acuerdo requiere entendimiento entre partes para cerrar el 100%. En ese contexto, la operación no solo se define por el monto, sino por cómo se reparte y qué condiciones acepta cada club.

En paralelo, desde el entorno del futbolista señalan que vería con buenos ojos un regreso al país, aun con el ruido lógico que genera su antecedente en Núñez. Para Boca, el objetivo es claro: resolver rápido una negociación que puede trabarse si no hay consenso sobre porcentajes y formas de pago.

Riquelme lo sigue de cerca y Boca necesita un 9 El nombre de Bareiro no aparece de la nada: es un delantero que siempre llamó la atención de Juan Román Riquelme, y en el club creen que puede encajar por su estilo de lucha y presión sobre los centrales. Además, Boca llega a esta etapa con una delantera condicionada por lesiones y tiempos de recuperación. En esa línea, el panorama ofensivo suma urgencia por la situación de Edinson Cavani y Milton Giménez, ambos con molestias físicas que redujeron alternativas en el ataque. Plazos: Boca tiene una fecha límite para incorporar Otro dato que acelera las gestiones es el calendario: Boca tendría margen para anotar un refuerzo hasta el 18 de febrero, por el cupo habilitado tras la lesión de Rodrigo Battaglia. Con ese reloj corriendo, la negociación por Bareiro aparece como una de las historias fuertes del mercado de pases.

