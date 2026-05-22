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22 de mayo de 2026 - 15:51
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Operativo en Salta: qué deben saber los hinchas jujeños antes del clásico

El domingo Gimnasia de Jujuy visita a Gimnasia y Tiro en Salta con un especial operativo de seguridad en esa provincia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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A las 16 se va a iniciar la fase central del operativo que incluirá 360 policías. “Se van a realizar controles en el río Las Pavas, con el puesto de la Dirección General de Seguridad Vial, donde se va a realizar un primer control”, contó el comisario Flavio Peloc de la Policía de Salta.

“Si vienen por El Carmen, ingresando a lo que es el departamento de La Caldera, ahí también se va a realizar otro control”, agregó y dijo que los hinchas de Gimnasia van a ocupar la tribuna del sector norte del estadio salteño.

Recomendaciones a los hinchas

Peloc confirmó que en Salta está vigente la ley de tolerancia 0 a la ingesta de bebidas alcohólicas para conducir, y subrayó que las personas que estén alcoholizadas “no ingresarán al estadio”, y requisarán para evitar el ingreso de elementos contundentes.

“Con las banderas que son flameadoras, no hay ningún problema. El caño tiene que ser un PVC flexible, no tiene que ser un elemento contundente”, y agregó que controlarán que sean banderas de Gimnasia y que no tengan mensajes agresivos.

“También controlamos que no tengan estampado frases agresivas contra otro club. Todas las escrituras deben ser alegóricas al club que representa a la bandera, no agrediendo o discriminando, o por ahí insultando también a otros clubes”.

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Confirmó que no se permitirá el ingreso de rollos de papel, pero sí de papel picado, pero reafirmó que los hinchas del Lobo podrán llevar las camisetas ya que “tienen un sector designado. Vamos a custodiar para que no haya ningún hecho de violencia y sea una fiesta del fútbol”, cerró en diálogo con Canal 4.

A qué hora y cuándo jugará Gimnasia de Jujuy en Salta

El cruce entre el Albo y el Lobo sufrió un cambio de horario y finalmente se disputará este domingo 24 de mayo desde las 18.30 horas, en el Estadio David Michel Torino. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Bruno Amiconi como árbitro del clásico.

Amiconi ya dirigió al Lobo en otro clásico ante un equipo salteño. Fue el 31 de agosto, en el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, donde el equipo jujeño ganó 1-0 con gol de Santiago Camacho. En aquel partido, el juez tuvo participación importante: amonestó a siete jugadores y expulsó a Maximiliano Ribero, de Central Norte, y a Francisco Maidana, de Gimnasia de Jujuy, a los 90 minutos.

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