jueves 21 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de mayo de 2026 - 13:10
Deportes.

Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es

Dieron a conocer quién será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano por 16avos de Copa Argentina.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Estadio Único Madre de Ciudades - Santiago del Estero

Estadio Único Madre de Ciudades - Santiago del Estero

Lee además
belgrano vs gimnasia de jujuy por copa argentina: sede, dia y horario
Deportes.

Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

En la terna arbitral lo acompañarán Hugo Páez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. En tanto, el cuarto árbitro será Julián Beligoy.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Belgrano por Copa Argentina

El partido correspondiente por 16avos de final de la Copa Argentina entre el Lobo y Belgrano de Córdoba, se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Según confirmó la organización, el horario establecido para el inicio será a las 15 horas. Aún no se dio a conocer el proceso de venta de entradas y cómo será la venta para las dos parcialidades.

Embed - #SedesEn1Minuto Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

La agenda complicada que se le viene a Gimnasia de Jujuy

Agenda en la Primera Nacional

Antes de pensar en el "Pirata", el "Lobo" deberá afrontar un compromiso clave en la Primera Nacional. El domingo 24 de mayo comienza la acción con el clásico ante Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la fecha 15. El partido se disputara desde las 18:30 horas, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Copa Argentina ante Belgrano

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario del trascendental choque entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por 16avos de final de la Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy

Después de enfrentar a Belgrano, así sigue el calendario de Gimnasia

-Sábado 6 de junio: visita a Atlanta por la fecha 17 desde las 13:00 horas.

-Sábado 13 de junio: Gimnasia volverá a jugar ante su gente en Jujuy recibiendo a San Martín de San Juan por la fecha 18. El partido se disputará a las 20:00 horas.

-Miércoles 17 de junio: el Lobo volverá a ser local en Jujuy ante Nueva Chicago, en el partido reprogramado de la fecha 16 (postergado por el compromiso de Copa Argentina). El duelo se jugará desde las 15:00 Hs.

-Domingo 21 de junio: cierra el recorrido en Santiago del Estero visitando a Güemes por la fecha 4, a partir de las 16:00 horas. Este encuentro fue postergado debido al paro de AFA en el inicio del campeonato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario

Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Lo que se lee ahora
belgrano vs gimnasia de jujuy por copa argentina: sede, dia y horario
Deportes.

Belgrano vs Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina: sede, día y horario

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
Jujuy.

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona
Policiales.

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona

Leandro Morales, presidente del Ente.
Jujuy.

Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

ZonaFría en Jujuy y en el resto del país 
País.

Cómo afecta a Jujuy el cambio en Zonas Frías y quiénes conservarían el descuento en el gas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel