Confirmaron el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Belgrano en Copa Argentina: quién es

Deportes. Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

En la terna arbitral lo acompañarán Hugo Páez como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2. En tanto, el cuarto árbitro será Julián Beligoy.

El partido correspondiente por 16avos de final de la Copa Argentina entre el Lobo y Belgrano de Córdoba, se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Según confirmó la organización, el horario establecido para el inicio será a las 15 horas. Aún no se dio a conocer el proceso de venta de entradas y cómo será la venta para las dos parcialidades.

Embed - #SedesEn1Minuto Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

La agenda complicada que se le viene a Gimnasia de Jujuy

Agenda en la Primera Nacional

Antes de pensar en el "Pirata", el "Lobo" deberá afrontar un compromiso clave en la Primera Nacional. El domingo 24 de mayo comienza la acción con el clásico ante Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la fecha 15. El partido se disputara desde las 18:30 horas, con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Copa Argentina ante Belgrano

El sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será escenario del trascendental choque entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba por 16avos de final de la Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy

Después de enfrentar a Belgrano, así sigue el calendario de Gimnasia

-Sábado 6 de junio: visita a Atlanta por la fecha 17 desde las 13:00 horas.

-Sábado 13 de junio: Gimnasia volverá a jugar ante su gente en Jujuy recibiendo a San Martín de San Juan por la fecha 18. El partido se disputará a las 20:00 horas.

-Miércoles 17 de junio: el Lobo volverá a ser local en Jujuy ante Nueva Chicago, en el partido reprogramado de la fecha 16 (postergado por el compromiso de Copa Argentina). El duelo se jugará desde las 15:00 Hs.

-Domingo 21 de junio: cierra el recorrido en Santiago del Estero visitando a Güemes por la fecha 4, a partir de las 16:00 horas. Este encuentro fue postergado debido al paro de AFA en el inicio del campeonato.