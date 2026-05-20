miércoles 20 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de mayo de 2026 - 08:46
Deportes.

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy

El árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro, dirigió el último clásico del Lobo con otro equipo salteño.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Bruno Amiconi - Árbitro&nbsp;

Bruno Amiconi - Árbitro 

Lee además
Hinchada del Lobo.
Salta.

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro
Nuevo horario para el Clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro
Deportes.

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

La terna arbitral estará compuesta por Diego Martín como asistente 1, Ernesto Callegari como asistente 2 y Francisco Acosta como cuarto árbitro.

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro del clásico en Salta

El último clásico que dirigió del Lobo: amonestó a siete jugadores y hubo dos expulsiones

Bruno Amiconi estuvo a cargo del último clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, disputado el 31 de agosto. En ese encuentro, el Lobo consiguió una victoria por 1-0 con gol de Santiago Camacho.

bruno amiconi arbitro

El árbitro tuvo participación importante en el desarrollo del partido, ya que amonestó a siete jugadores: Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy; Cristian González, Enzo Vázquez, Luciano Ferreyra y Gianluca Mancuso en Central Norte.

Además, a los 90 minutos expulsó a Maximiliano Ribero, de Central Norte, y a Francisco Maidana, de Gimnasia de Jujuy.

Embed - Gimnasia (J) 1-0 Central Norte (S) | Primera Nacional | Fecha 29 (Zona B)

Los partidos de Amiconi ante Gimnasia de Jujuy en 2025

Además del clásico ante Central Norte, Amiconi también dirigió en 2025 a Gimnasia de Jujuy en el partido frente a Defensores de Belgrano, disputado en el Estadio 23 de Agosto. Ese encuentro terminó igualado 0-0.

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro: día, horario y entradas

El partido correspondiente a la Fecha 15 entre el Lobo y Gimnasia y Tiro se disputará este domingo 24 de mayo, desde las 18:30 horas en el Estadio David Michel Torino. Cabe destacar que se recibirá parcialidad visitante por lo que ya se pusieron a la venta las entradas para los hinchas jujeños.

Los tickets digitales ya están disponibles a través del sitio https://gytsalta.brio.club/eventos. Además, el sábado 23 se venderán entradas físicas para visitantes en la boletería de la Popular Norte del estadio 23 de Agosto, de 10 a 18 horas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy: habilitaron la venta de entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Carranza expulsó a Delfor Minervino tras el encuentro y será baja en el clásico

Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley: horario, árbitro e historial entre los clubes

Lo que se lee ahora
Qué necesita Boca Juniors para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. video
Deportes.

Qué necesita Boca Juniors para clasificar en la Copa Libertadores 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Termas de Reyes. video
Policiales.

Encontraron un cuerpo en Termas de Reyes: sería una joven que estaba desaparecida

Villa Las Pirquitas, un pueblo que pertenece al departamento de Fray Mamerto Esquiú. video
País.

El pueblo rural de Catamarca que es ideal para unas vacaciones de descanso

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva video
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio
Sociedad.

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel