Quién es Bruno Amiconi, el árbitro que vuelve a dirigir un clásico de Gimnasia de Jujuy

La designación de Bruno Amiconi como árbitro del clásico entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Jujuy fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el partido del próximo domingo 24 de mayo. El juez ya dirigió al Lobo en 2025 en otro cruce ante un equipo salteño, con varias amonestaciones y dos expulsiones.

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La terna arbitral estará compuesta por Diego Martín como asistente 1, Ernesto Callegari como asistente 2 y Francisco Acosta como cuarto árbitro.

Bruno Amiconi estuvo a cargo del último clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, disputado el 31 de agosto. En ese encuentro, el Lobo consiguió una victoria por 1-0 con gol de Santiago Camacho.

bruno amiconi arbitro

El árbitro tuvo participación importante en el desarrollo del partido, ya que amonestó a siete jugadores: Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy; Cristian González, Enzo Vázquez, Luciano Ferreyra y Gianluca Mancuso en Central Norte.

Además, a los 90 minutos expulsó a Maximiliano Ribero, de Central Norte, y a Francisco Maidana, de Gimnasia de Jujuy.

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Los partidos de Amiconi ante Gimnasia de Jujuy en 2025

Además del clásico ante Central Norte, Amiconi también dirigió en 2025 a Gimnasia de Jujuy en el partido frente a Defensores de Belgrano, disputado en el Estadio 23 de Agosto. Ese encuentro terminó igualado 0-0.

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro: día, horario y entradas

El partido correspondiente a la Fecha 15 entre el Lobo y Gimnasia y Tiro se disputará este domingo 24 de mayo, desde las 18:30 horas en el Estadio David Michel Torino. Cabe destacar que se recibirá parcialidad visitante por lo que ya se pusieron a la venta las entradas para los hinchas jujeños.

Los tickets digitales ya están disponibles a través del sitio https://gytsalta.brio.club/eventos. Además, el sábado 23 se venderán entradas físicas para visitantes en la boletería de la Popular Norte del estadio 23 de Agosto, de 10 a 18 horas.