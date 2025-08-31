Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, en un estadio 23 de Agosto colmado de hinchas, Gimnasia de Jujuy derrotó 1 a 0 a Central Norte de Salta y quedó cómo único puntero. Gimnasia de Mendoza quedó con dos puntos menos que los jujeños y tiene un partido menos.

Durante el primer tiempo la visita generó más chances de gol, sin gran profundidad, pero causó más daño en el arco del Lobo.

Luego, a los 44 del primer tiempo le anularon un golazo a Francisco Molina por una supuesta posición adelantada que generó mucha polémica ya que el jugador no parecía adelantado en el momento del pase.

El segundo tiempo el Lobo salió a jugar con otra mentalidad y durante los primeros cinco minutos de juego tuvo dos oportunidades para marcar, pero falló en la recta final. A los 17', Camacho quedó frente al arco tras un rebote pero la terminó tirando por arriba, apenas afuera. Un minuto más tarde, otra llegada con un tiro de afuera de Endrizi hizo que el arquero Cuervo la saque al córner.

Hasta que de tanto insistir y tras un centro desde la derecha después de una buena jugada de Maxi Casa, apareció Santiago Camacho para empujarla y meter el merecido 1 a 0 a favor del local desatando la euforia de la hinchada.

Sobre el final, cuando terminó el partido, Francisco Maidana fue expulsado en el Lobo, aparentemente por agresión a un jugador de Central Norte que también recibió la roja.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el próximo rival de Gimnasia de Jujuy y jugará por esta fecha este lunes ante Nueva Chicago desde las 17.10. El encuentro entre los Lobos que pelean la Zona B será el próximo domingo desde las 16 horas en Mendoza.

“Este equipo da la vida”

Tras la victoria, el director técnico Matías Modolo destacó la fortaleza de su plantel y el camino recorrido hasta llegar a la cima de la tabla.

El entrenador jujeño no ocultó su emoción y valoró la entrega del grupo:

“La convicción es lo primero en este equipo”.

“Es muy difícil que los jóvenes hoy se alineen en un objetivo grupal y no individual”.

“El temple para levantarse ante tantas adversidades”.

“Si no podíamos ganar este partido, no podíamos pelear la punta”.

“Gimnasia y Esgrima de Jujuy es la sensación de este torneo”.

“Este plantel da la vida”.

“El convencimiento de este equipo es muy fuerte”.

El gol de Camacho y la muestra de carácter

El único tanto del partido lo marcó Camacho, quien también subrayó el espíritu del grupo: “El equipo demostró otra vez una muestra de carácter”.

