domingo 31 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2025 - 18:07
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Con un gol de Santiago Camacho a diez minutos del final del partido, el Lobo jujeño derrotó al Cuervo por 1 a 0 en el 23 de Agosto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Victoria Lobo.

Victoria Lobo.

Por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional, en un estadio 23 de Agosto colmado de hinchas, Gimnasia de Jujuy derrotó 1 a 0 a Central Norte de Salta y quedó cómo único puntero. Gimnasia de Mendoza quedó con dos puntos menos que los jujeños y tiene un partido menos.

Lee además
Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh.
Fútbol.

Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh
Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi 
Torneo Clausura.

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Durante el primer tiempo la visita generó más chances de gol, sin gran profundidad, pero causó más daño en el arco del Lobo.

image

Luego, a los 44 del primer tiempo le anularon un golazo a Francisco Molina por una supuesta posición adelantada que generó mucha polémica ya que el jugador no parecía adelantado en el momento del pase.

El segundo tiempo el Lobo salió a jugar con otra mentalidad y durante los primeros cinco minutos de juego tuvo dos oportunidades para marcar, pero falló en la recta final. A los 17', Camacho quedó frente al arco tras un rebote pero la terminó tirando por arriba, apenas afuera. Un minuto más tarde, otra llegada con un tiro de afuera de Endrizi hizo que el arquero Cuervo la saque al córner.

Hasta que de tanto insistir y tras un centro desde la derecha después de una buena jugada de Maxi Casa, apareció Santiago Camacho para empujarla y meter el merecido 1 a 0 a favor del local desatando la euforia de la hinchada.

Sobre el final, cuando terminó el partido, Francisco Maidana fue expulsado en el Lobo, aparentemente por agresión a un jugador de Central Norte que también recibió la roja.

image

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el próximo rival de Gimnasia de Jujuy y jugará por esta fecha este lunes ante Nueva Chicago desde las 17.10. El encuentro entre los Lobos que pelean la Zona B será el próximo domingo desde las 16 horas en Mendoza.

“Este equipo da la vida”

Tras la victoria, el director técnico Matías Modolo destacó la fortaleza de su plantel y el camino recorrido hasta llegar a la cima de la tabla.

El entrenador jujeño no ocultó su emoción y valoró la entrega del grupo:

  • “La convicción es lo primero en este equipo”.

  • “Es muy difícil que los jóvenes hoy se alineen en un objetivo grupal y no individual”.

  • “El temple para levantarse ante tantas adversidades”.

  • “Si no podíamos ganar este partido, no podíamos pelear la punta”.

  • “Gimnasia y Esgrima de Jujuy es la sensación de este torneo”.

  • “Este plantel da la vida”.

  • “El convencimiento de este equipo es muy fuerte”.

El gol de Camacho y la muestra de carácter

El único tanto del partido lo marcó Camacho, quien también subrayó el espíritu del grupo: “El equipo demostró otra vez una muestra de carácter”.

Embed

Tabla de posiciones de la Primera Nacional

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh

Boca Juniors venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercera victoria consecutiva

Franco Colapinto mostró su enojo tras quedarse sin puntos: fue su mejor actuación con Alpine

Exitosa primera edición de la Maratón Manzur: solidaridad y unos 200 corredores

Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 ante Brasil

Lo que se lee ahora
Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave
Expectativa.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 100 km por hora para este domingo: en qué zonas

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave
Expectativa.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy y Central Norte juegan un clásico clave

Presunto asesino serial. video
Crimen.

Caso Matías Jurado: la relación con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Uno por uno, todos los aumentos que se aplicarán en Septiembre 2025
Argentina.

Uno por uno, todos los aumentos que se aplicarán en Septiembre 2025

Victoria Lobo.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel