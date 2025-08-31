Franco Colapinto mostró su enojo tras quedarse sin puntos: fue su mejor actuación con Alpine

Franco Colapinto.

En una de sus actuaciones más destacadas de la temporada, Franco Colapinto cruzó la línea de meta en el puesto 11, quedándose a solo un lugar de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Largó 16°, remontó posiciones con maniobras brillantes, pero terminó desconsolado, apuntando a errores del equipo como factor determinante.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, disparó el piloto argentino, reflejando su indignación. Agregó que “era bastante fácil” haberle sumado al menos un punto y se lamentó de que no se logró ejecutar esa posibilidad.

Franco Colapinto Franco Colapinto en la Fómula 1. Lo que ocurrió en la pista Colapinto mostró solidez y ritmo, escalando varias posiciones y manteniéndose cerca del décimo clasificado. Sin embargo, una combinación de neutralizaciones, errores estratégicos y un controvertido intercambio de posiciones con su compañero Pierre Gasly lo dejaron afuera de la zona de puntos.. En palabras del propio piloto:

“Una carrera larga, complicada… Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy… una pena”. Petición no respondida por Alpine: Colapinto fue instruido para ceder posición con Gasly, quien luego se convirtió en un obstáculo en lugar de permitir que Colapinto lo superara. Esto le costó tiempo valioso y una oportunidad real de sumar.

