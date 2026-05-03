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3 de mayo de 2026 - 16:19
Deportes.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a correr el domingo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, tras su gran actuación en Miami.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Franco Colapinto completó una histórica actuación en la F1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Franco Colapinto completó una histórica actuación en la F1 (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el domingo 24 de mayo, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal. La carrera principal está prevista para las 17, horario de Argentina.

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El piloto argentino llega a esta próxima fecha después de su gran actuación en el Gran Premio de Miami, donde terminó octavo y sumó puntos importantes para Alpine. Antes de la carrera principal en Canadá, también habrá actividad sprint el sábado 23 de mayo, desde las 13, también en horario argentino.

Franco Colapinto
Franco Colapinto volver&aacute; a correr el domingo 24 de mayo en el Gran Premio de Canad&aacute;, tras su gran actuaci&oacute;n en Miami.

Franco Colapinto volverá a correr el domingo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, tras su gran actuación en Miami.

Cuándo corre Franco Colapinto

La Fórmula 1 tendrá ahora una pausa de 20 días antes de volver a la actividad. El próximo fin de semana de competencia será en Canadá, una fecha especial porque se correrá en un circuito urbano exigente y con mucha historia dentro de la categoría.

El cronograma informado marca dos momentos clave para seguir a Colapinto:

Mayo

Sábado 23 de mayo

Sprint del Gran Premio de Canadá, desde las 13.

Domingo 24 de mayo

Gran Premio de Canadá, desde las 17.

Los horarios corresponden a la Argentina.

Dónde será la próxima carrera

La próxima presentación de Franco Colapinto será en el Circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal. Se trata de un trazado urbano de 4.361 kilómetros, ubicado en la Île Notre-Dame, una de las pistas más reconocidas del calendario de la Fórmula 1.

Colapinto llegará a Canadá con un fuerte envión después de Miami, donde completó uno de sus mejores fines de semana desde su llegada a la Máxima. En la carrera principal terminó octavo y sumó cuatro puntos, que se agregaron al punto que ya había conseguido anteriormente en China.

Cómo viene Colapinto en la Fórmula 1

El argentino atraviesa un momento de crecimiento dentro de Alpine. En Miami logró igualar su mejor resultado en la Fórmula 1, ya que volvió a finalizar en el octavo puesto, como había ocurrido anteriormente en el Gran Premio de Azerbaiyán con Williams.

Además, su actuación cobró mayor importancia dentro del equipo, ya que su compañero Pierre Gasly no pudo terminar la carrera tras sufrir un toque con Liam Lawson, volcar y quedar fuera de competencia. Con ese resultado, Alpine acumula 21 puntos en la temporada.

Próximas carreras de Colapinto

Después del Gran Premio de Canadá, el calendario de la Fórmula 1 continuará con varias fechas importantes:

Junio - Julio

Domingo 7 de junio

Gran Premio de Mónaco, a las 10.

Domingo 14 de junio

Gran Premio de Barcelona, a las 10.

Domingo 28 de junio

Gran Premio de Austria, a las 10.

Sábado 4 de julio

Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, a las 8.

Domingo 5 de julio

Gran Premio de Gran Bretaña, a las 11.

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