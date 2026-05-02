Colapinto larga 8° en la Sprint del GP de Miami: horario, claves y TV

El argentino Franco Colapinto partirá desde la octava posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, tras lograr su mejor clasificación desde su llegada a la máxima categoría. El piloto de Alpine F1 Team buscará capitalizar su rendimiento y sumar puntos en el inicio de la actividad del sábado.

La sesión clasificatoria Sprint mostró una evolución en el desempeño del bonaerense, que consiguió meterse en la SQ3 en un circuito que no conocía. Tras la tanda, Colapinto analizó su actuación con mesura y destacó el progreso del equipo: “Estoy contento. Pudimos entender qué nos faltaba en carreras anteriores y de a poco encontramos el rumbo”.

El trazado urbano montado en el entorno del Hard Rock Stadium representa un desafío técnico particular, más aún bajo el formato Sprint, que limita los tiempos de adaptación y exige precisión desde las primeras vueltas.

Franco Colapinto (3) Horarios del GP de Miami Carrera Sprint (sábado): 13:00 – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12:00 – Miami (Estados Unidos), Bolivia, Chile y Venezuela

11:00 – Colombia, Ecuador y Perú

10:00 – México

18:00 – España Clasificación (sábado): 17:00 – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

16:00 – Miami (Estados Unidos), Bolivia, Chile y Venezuela

15:00 – Colombia, Ecuador y Perú

14:00 – México

22:00 – España Televisión en Argentina: Fox Sports y Disney+. Formato y sistema de puntos La prueba Sprint se disputará a 19 vueltas sobre un circuito de 5,412 kilómetros, con una distancia total cercana a los 103 km. A diferencia de la carrera principal del domingo —prevista a 57 giros—, este formato reduce la extensión y modifica las estrategias de carrera. El sistema de puntuación otorgará unidades a los ocho primeros: 8 puntos al ganador, 7 al segundo, 6 al tercero, 5 al cuarto, 4 al quinto, 3 al sexto, 2 al séptimo y 1 al octavo. Franco Colapinto En ese contexto, Colapinto parte dentro de la zona de puntos, en una posición que le permite aspirar a sumar en un escenario de alta competitividad dentro de la Fórmula 1. Su rendimiento en Miami aparece como un indicio de progreso en una temporada exigente para el piloto argentino.

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