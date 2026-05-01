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1 de mayo de 2026 - 10:45
Inflación.

Uno por uno, los aumentos de mayo que vuelven a golpear el bolsillo

Mayo arranca con nuevos aumentos en servicios esenciales y gastos fijos, en un contexto en el que analistas privados y el REM del Banco Central estiman una inflación de abril cercana al 2,6%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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Prepagas: las cuotas suben hasta 3,9%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán entre 3% y 3,9% en mayo. Este aumento también aplicará a los copagos. El piso del ajuste se encuentra por debajo de la inflación de marzo, que fue del 3,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Aumentan los combustibles desde mayo

Cayó la venta de combustible en Tucumán (Foto ilustrativa)
Aumentan los combustibles en mayo (Foto ilustrativa).

Aumentan los combustibles en mayo (Foto ilustrativa).

El Gobierno Nacional confirmó la medida a través del decreto 302, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma establece la aplicación de una parte de la actualización por inflación del impuesto a los combustibles.

Además, el decreto posterga hasta el 1 de junio el grueso del incremento de los gravámenes sobre los combustibles que se comercializan en el país. En abril, el Ejecutivo había decidido aplazar la actualización de ese tributo, luego del aumento del 25% que registraron los precios de las naftas y el gasoil como consecuencia del alza del petróleo a nivel internacional por la guerra en Medio Oriente.

En ese momento, la decisión del Gobierno se acopló al anuncio de YPF, seguido por el resto de las petroleras, de no trasladar el impacto de los precios internacionales hasta mediados de mayo.

Transporte interjurisdiccional

terminal de jujuy - san salvador de jujuy

Desde el viernes 1 de mayo de 2026 entra en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en Jujuy. La actualización impacta en los servicios que parten desde San Salvador de Jujuy hacia distintas localidades de los Valles, el Ramal y la región de Quebrada y Puna.

El incremento se aplica a los servicios que operan desde la Terminal de Ómnibus de la capital provincial. Las nuevas tarifas ya fueron difundidas y contemplan recorridos cortos, medios y de larga distancia dentro del territorio jujeño.

La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.

Los nuevos precios

Precio de los colectivos de la zona Valles

El nuevo esquema incluye los siguientes valores:

  • El Carmen: $2.711
  • Carahunco: $2.998
  • San Antonio: $3.396
  • Perico: $3.523
  • Monterrico: $3.636
  • La Pampita: $4.082
  • Aeropuerto: $4.754
  • Puesto Viejo: $5.453
  • La Mendieta: $5.727
  • Aguas Calientes: $6.618
  • Volcán: $4.400
  • Tumbaya: $5.200
  • Maimará: $8.800
  • Purmamarca: $9.200
  • Tilcara: $9.700
  • Humahuaca: $14.400
  • Susques: $23.300
  • Abra Pampa: $24.700
  • Iruya: $25.200
  • La Quiaca: $31.800
  • San Pedro: $6.800
  • Chalican: $9.000
  • Santa Clara: $9.400
  • Fraile Pintado: $10.200
  • Libertador General San Martín: $11.600
  • Calilegua: $12.300
  • Caimancito: $14.100
  • Yuto: $16.800
  • Palma Sola: $18.400
  • El Talar: $19.400

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