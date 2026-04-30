YPF aumentó el precio de los combustibles y no cumplió con el "congelamiento de 45 días"

El 1° de abril , YPF había comunicado que mantendría sin cambios los precios de los combustibles durante 45 días . Sin embargo, se aplicó un nuevo ajuste que tomó por sorpresa a los usuarios , quienes reaccionaron en redes sociales hasta volver el tema tendencia .

País. YPF anunció que estabilizará el precio de la nafta por 45 días para contener la inflación

La información fue difundida por colegas del portal Noticias Ya , que además publicó una imagen con los valores actualizados en las estaciones de servicio de la compañía. Los precios de la nafta y el GNC , informados el 28 de abril , son los siguientes:

Para comprender lo sucedido, es necesario repasar el contexto . Todo se originó cuando Horacio Marín , titular de YPF , anunció el miércoles 1° de abril que la empresa mantendría sin cambios los incrementos en la nafta durante un período de 45 días . Con esa decisión, los precios en surtidor quedarían momentáneamente al margen de las variaciones del Brent crude oil .

Horacio Marín, presidente de YPF, declaró el pasado miércoles 1 de abril que la petrolera estabilizaría los aumentos de la nafta por 45 días.

Al día siguiente de ese anuncio, las principales compañías petroleras que operan en el país decidieron alinearse con la política impulsada por la empresa estatal .

Horacio Marín, presidente de YPF.

La declaración del presidente de YPF diciendo que no habría aumentos por 45 días

“A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Nosotros nos debemos a los consumidores porque los consumidores son los que nos hacen facturar 12.000 millones de dólares”, aseguró Horacio Marín, presidente de YPF, en una nota brindada a Esteban Trebucq, en LN+, el pasado 1 de abril.

Y añadió: “Estuvimos viendo que hace una semana la demanda comenzó a ser elástica, eso significa que con aumento de precios cae el consumo. Entonces tenemos que crear un buffer para que el consumo no baje y, de esa forma, poder pasar este periodo transitorio”.

Marín puntualizó que “no es un tope de precio. Significa que vamos a dejar el precio hasta 45 días aproximadamente constante. El precio de barril en Argentina es precio libre y seguirá siendo libre".

Horacio Marín, presidente de YPF Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la nafta bajará un 2% en promedio

Y en esa línea, continuó: "En este periodo de buffer -que significa un amortiguador-, yo ahora al consumidor le digo: 'YPF te va a ayudar, te va a mantener el precio estable durante estos 45 días, pero después vos me vas a tener que ayudar para recuperar lo que yo te ayudé'. Esto es a partir de hoy mismo. Después vamos a ir viendo...”.

El funcionario comentó que: “Nuestro acuerdo con la gente es un acuerdo honesto y moral. Si lo hacemos de esa forma no hay juego con la especulación”.