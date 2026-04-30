La CGT marcha hoy a Plaza de Mayo entre internas y amenaza de paro

En un contexto de retroceso en su estrategia legal contra la reforma laboral y con crecientes tensiones internas que impulsan la idea de un paro general , la CGT celebrará este jueves el Día del Trabajador en Plaza de Mayo . Allí llevará adelante un acto en el que se rendirá homenaje al papa Francisco.

País. La CGT convocó a una marcha contra el Gobierno en la previa del Día del Trabajador

Además, los tres cosecretarios generales — Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello — pronunciarán discursos con un marcado tono crítico hacia la gestión de Javier Milei . La convocatoria, prevista para las 15 , contará con la participación de numerosas columnas gremiales de los distintos sindicatos, que anticipan una fuerte presencia en la movilización .

A su vez, se sumarán militantes vinculados a Axel Kicillof y a La Cámpora , sectores del peronismo que por primera vez integraron la comisión organizadora impulsada por la CGT para coordinar la marcha, junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , que nuclea a los movimientos sociales .

La CGT sale otra vez a la calle para protestar contra el Gobierno, esta vez en conmemoración del Día del Trabajador.

En contraste, la izquierda no participará de la convocatoria, ya que realizará su propia actividad por el Día del Trabajador el 1° de mayo en Plaza de Mayo . Tampoco estará presente el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) , integrado por la UOM , los gremios Aceiteros , ATE y ambas CTA , que este viernes llevará adelante un plenario en la localidad de Pilar con el objetivo de debatir un “programa del movimiento obrero” .

En el marco del acto organizado por la CGT, se dará lectura a un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, en el que se incluyen fuertes cuestionamientos a la reforma laboral y a las políticas económicas del Gobierno, señaladas como responsables del cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

También se exhibirá un video en homenaje al papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Luego, dos sacerdotes vinculados a las villas populares compartirán una oración en la que se destacarán y reivindicarán los lineamientos sociales impulsados por Jorge Bergoglio.

En paralelo, se espera una fuerte movilización de los distintos gremios, que buscarán activar toda su estructura sindical para garantizar una importante presencia en las calles. Entre ellos se cuentan Camioneros, la UOCRA, UPCN, el sector de Sanidad, Obras Sanitarias, los docentes nucleados en UDA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Homenajes, documentos y una convocatoria fragmentada

El evento de la CGT se desarrollará en un escenario de creciente malestar sindical, atravesado por cuestionamientos internos hacia la supuesta “inacción” de la conducción cegetista frente a un cuadro económico y social que, según la dirigencia gremial, combina salarios deprimidos, paritarias condicionadas, cierre de compañías, caída del consumo y aumento de despidos.

Gerardo Martínez, Jorge Sola, Omar Maturano y Luis Barrionuevo.

Las críticas a esa postura más moderada de la central ya impulsaron a Abel Furlán, referente de la UOM, a conformar el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), de perfil más confrontativo, junto con Aceiteros, ATE y ambas CTA. De todos modos, el espacio no rompe con la CGT, a la que sigue perteneciendo pese a sus cuestionamientos, en un esquema en el que el dirigente metalúrgico Osvaldo Lobato ocupa el cargo de secretario gremial dentro de la propia central.

Sin embargo, en las últimas horas se incorporó un nuevo sector gremial que reclama una postura más firme frente al Gobierno. Esa tendencia quedó evidenciada este martes en una reunión realizada en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por su titular Roberto Fernández, y que contó con la presencia de Luis Barrionuevo, Omar Maturano (La Fraternidad) y un grupo reducido de dirigentes cercanos al referente gastronómico, entre ellos Daniel Vila, Oscar Rojas, Luis Cejas y Roberto Solari.

En ese encuentro, marcado por fuertes críticas hacia una CGT acusada de “no pelea contra el Gobierno y se limita a ir a la Justicia contra la reforma laboral”, se resolvió solicitar formalmente al triunvirato cegetista la convocatoria de un plenario de secretarios generales. El objetivo es debatir la puesta en marcha de un plan de acción frente a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Una marcha contra la reforma laboral del Frente Sindicatos Unidos (FRESU), que hará este viernes un plenario en Pilar.

Crece la interna en la CGT

El reclamo tuvo su origen en un intercambio tenso ocurrido durante la última reunión del Consejo Directivo de la CGT, realizada hace tres semanas, donde el dirigente barrionuevista Oscar Rojas, representante del sector de maestranza, exigió que la central sindical defienda las “paritarias libres”. Según planteó, su gremio y otros atraviesan el impacto de la política de contención salarial del Gobierno y las advertencias oficiales de no homologar acuerdos que superen el techo establecido.

El dirigente con perfil dialoguista Gerardo Martínez (UOCRA) respondió que la CGT sostiene una línea de acción orientada a la defensa general de los trabajadores, sin intervenir en lo que considera la “autonomía” de cada sindicato. Además, remarcó que recaía en la responsabilidad individual de cada gremio no haber impulsado medidas de fuerza en ese contexto, recordando que otras organizaciones sí habían tomado acciones frente a la misma situación.

Una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que se vuelve a dividir por la postura ante el Gobierno.

Esa postura generó malestar en Luis Barrionuevo y Omar Maturano, quienes luego conversaron con Roberto Fernández —actualmente distanciado de la conducción principal de la CGT—. A partir de ese diálogo, los tres comenzaron a articular una estrategia conjunta orientada a impulsar la puesta en marcha de un plan de lucha. En ese marco, Maturano incluso advirtió que podría presentar su renuncia a la central obrera si no recibe una respuesta favorable a sus reclamos.

“¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden, el Gobierno nos pega a todos y nadie dice nada”, expresó el referente ferroviario durante el encuentro de este martes en la sede de la UTA, frente a Barrionuevo y Fernández.

La tensión interna fue en aumento y llegó al punto en que Daniel Vila (Carga y Descarga), alineado con el sector de Barrionuevo, le lanzó un pedido directo a Jorge Sola: “Ponete la campera de Ubaldini”. Con esa frase evocó la figura de quien condujo la CGT en los años 80 y 90, recordado por su postura dura frente a la dictadura militar y por impulsar 13 paros generales durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

El papa Francisco recibió a la CGT en el Vaticano en septiembre de 2024.

Endurecimiento del discurso sindical y advertencias de nuevas medidas

En esa misma línea, Vila junto con Barrionuevo, Maturano y Fernández, entre otros dirigentes, considera que Sola debería ser el único orador en el acto de Plaza de Mayo y asumir un discurso más firme y confrontativo contra la administración nacional.

Cristian Jerónimo, representante del gremio de empleados del vidrio, afirmó que “el pueblo la está pasando mal” y señaló que “la gente no llega a fin de mes y crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”. En ese marco, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando” y no descartó la realización de nuevas manifestaciones ni la eventual convocatoria a un paro.

Por su parte, su colega Jorge Sola, del sector de Seguros, también se mostró a favor de endurecer la postura frente al Gobierno. “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”, expresó en declaraciones a la radio.

Jorge Sola, cotitular de la CGT.

Escala la tensión con el Gobierno: posibles sanciones millonarias

En un contexto que elevó aún más la tensión sindical de cara a la movilización hacia Plaza de Mayo, el Gobierno informó hace 24 horas la aplicación de una multa histórica contra el sindicato La Fraternidad, que asciende a $21.241.500.000. La sanción se debe al incumplimiento de la conciliación obligatoria en el conflicto salarial y a la adhesión del gremio al último paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, habla en un acto cegetista en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral.

En paralelo, también se anticipa una penalización de características similares para la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo los mismos fundamentos, aunque en este caso el monto sería considerablemente mayor, cercano a los 70 mil millones de pesos.