Jorge Rizzotti en Política a las Brasas: "Tenemos que ser capaces de aceptar el recambio generacional"

Las definiciones políticas sobre la gestión de Carlos Sadir, la presencia de Gerardo Morales, el gobierno de Javier Milei y el futuro de la UCR fueron el eje de la entrevista a Jorge Rizzotti en el tercer programa de Política a las Brasas, emitido por Canal 4. El diputado nacional por Jujuy dialogó con Ana Inés Vargas y Silvina Sadir en un mano a mano donde abordó temas centrales para la provincia y el país.

Jorge Rizzotti, diputado nacional por Jujuy, destacó la sencillez de Carlos Sadir y su capacidad de administración como una de las principales fortalezas del gobernador. Recordó que fue parte de los primeros ocho años de la gestión de Gerardo Morales desde el Ministerio de Hacienda, en una etapa en la que, según planteó, la provincia atravesaba un fuerte déficit fiscal y había dificultades para pagar sueldos y responder a distintas áreas del Estado.

También mencionó su experiencia como ministro de Infraestructura, donde señaló que había seis motoniveladoras y solo una funcionaba, y vinculó esa situación con otras áreas como Salud y Seguridad, donde faltaban ambulancias, equipamiento y móviles.

La presencia de una buena gestión en el área de Hacienda se notaba y era la de Carlos. Creo que eso es lo que resalta la gestión de Carlos Sadir, afirmó. La presencia de una buena gestión en el área de Hacienda se notaba y era la de Carlos. Creo que eso es lo que resalta la gestión de Carlos Sadir, afirmó.

La presencia de Gerardo Morales en la política jujeña

En otro sentido, Rizzotti sostuvo que Gerardo Morales sigue teniendo presencia en la política provincial porque fue “uno de los dirigentes más importantes de la provincia”, pero rechazó que eso implique una influencia directa sobre el gobierno de Carlos Sadir.

“La sombra de Gerardo Morales sobrevuela la política porque claramente ha sido uno de los dirigentes más importantes de la provincia. Que la sombra de Gerardo Morales, para muchos, sobrevuela por la gestión de Carlos, eso es lo que hay que sacar. Eso no existe”, afirmó.

En ese sentido, el legislador remarcó que Sadir forma parte de un mismo proyecto político junto a otros dirigentes radicales, intendentes y militantes de distintas generaciones. Mencionó, entre otros, a Juan Carlos Robles, al vicegobernador, a Julio Bravo en San Pedro y a dirigentes jóvenes que integran el espacio.

Jorge Rizzotti política a las brasas

Para Rizzotti, la presencia de Morales en muchos dirigentes tiene que ver con una construcción política compartida. En ese punto, comparó esa continuidad con otras etapas del radicalismo jujeño y recordó las figuras del Chato Nieva y Hugo Conde.

“Somos parte del mismo proyecto, sin duda”, señaló, y agregó que el equipo acompaña a Carlos Sadir más allá de diferencias que puedan existir en algunas áreas del Gobierno.

También planteó que algunos sectores deberían tener otra actitud de compromiso frente a lo que necesita la provincia en relación al escenario nacional. Sin embargo, dejó en claro que, si Sadir tiene que conducir cuatro años más, lo van a acompañar.

“Carlos Sadir es moralista. Somos un proyecto”, expresó. Finalmente, Rizzotti advirtió que plantear una división entre Gerardo Morales y Carlos Sadir termina perjudicando a la gestión provincial.

No es Gerardo o Carlos. Este es un proyecto político que sí lo tenemos que defender y que sí tenemos que trabajar, sostuvo. No es Gerardo o Carlos. Este es un proyecto político que sí lo tenemos que defender y que sí tenemos que trabajar, sostuvo.

Recambio generacional y modernización de la gestión

El diputado nacional por Jujuy planteó que el oficialismo debe revisar su propia administración, aceptar el recambio generacional y avanzar en una modernización de la gestión, sin que eso implique discutir nombres propios o candidaturas.

“Yo creo que tenemos que ser capaces de aceptar el recambio generacional y la modernización en nuestra gestión”, agregó. En esa línea, aclaró que su planteo no apunta a definir quién debe ser candidato, sino a generar nuevos cuadros políticos, darles responsabilidades y actualizar la forma de gobernar.

Rizzotti también marcó una diferencia con la idea de reducir al mínimo la presencia estatal. Según expresó, el espacio que integra no se identifica con un Estado ausente, sino con un modelo que sostiene la intervención pública en áreas centrales.

No somos un proyecto político que tiene que ver con que el Estado desaparezca. Nosotros somos un proyecto político que cree fundamentalmente en el bienestar de la gente con la presencia de un Estado fuerte, afirmó. No somos un proyecto político que tiene que ver con que el Estado desaparezca. Nosotros somos un proyecto político que cree fundamentalmente en el bienestar de la gente con la presencia de un Estado fuerte, afirmó.

Para el legislador, ese debate debe seguir presente en la gestión, especialmente en áreas como obra pública, educación y salud. En ese sentido, remarcó que el proyecto necesita sostener presencia estatal “en la obra pública, en la educación pública, en la salud, como lo venimos haciendo”.

Política a las brasas

La construcción de una oposición y las críticas a Milei

Rizzotti reconoció que la oposición tiene responsabilidad política en la construcción de una alternativa con oportunidades concretas, aunque también vinculó el crecimiento de Javier Milei con las debilidades de quienes gobernaron antes y de los propios espacios opositores.

Si vos me decís si tenemos nosotros responsabilidad política en construir un espacio opositor en serio y con oportunidades serias, es responsabilidad nuestra, planteó. Si vos me decís si tenemos nosotros responsabilidad política en construir un espacio opositor en serio y con oportunidades serias, es responsabilidad nuestra, planteó.

El diputado nacional recordó que compartió banca con Milei y cuestionó su desempeño legislativo. Señaló que no participaba de las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y puso en duda cuáles fueron sus principales proyectos durante su paso por el Congreso.

“No iba a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a poner su opinión respecto a un tipo cuya fortaleza es la economía. Nunca, nunca le interesó”, afirmó.

Sobre la llegada de Milei a la Presidencia, el referente radical la relacionó con las debilidades del gobierno anterior, encabezado por Alberto Fernández, y también con errores propios de la oposición, que no logró fortalecer su espacio político pese a haber sido competitivo tiempo antes.

En ese punto, Rizzotti planteó una pregunta sobre la situación del país: “¿Qué ha mejorado la Argentina en estos dos años? ¿Qué ha mejorado?”.

Para el legislador, el equilibrio fiscal del Gobierno Nacional se consiguió dejando de cumplir obligaciones del Estado. En ese sentido, cuestionó la falta de presencia de Vialidad Nacional y de obras de infraestructura básica en el interior del país.

La reforma laboral y las diferencias en la votación

Rizzotti explicó que acompañó en general la Reforma Laboral porque considera necesario modificar algunos aspectos del sistema vigente, especialmente en lo referido a los juicios laborales. Según planteó, en la actividad privada puede ocurrir que una persona contrate a un empleado y, si a los pocos meses el negocio no funciona, aun indemnizando como corresponde, el reclamo judicial puede derivar en montos muy superiores a la capacidad económica de la empresa.

“Cae en manos de un abogado y te pueden sacar lo que quieran. No hay límite”, señaló al referirse a demandas que, según indicó, pueden llegar a reclamar 18, 20 o 30 millones de pesos, incluso por encima del patrimonio de algunas empresas.

Sin embargo, el diputado marcó diferencias con puntos específicos de la ley y por eso votó en contra en particular. Uno de los aspectos que cuestionó fue el tratamiento de las horas extras, al sostener que no deberían compensarse de otra manera, sino pagarse como corresponde. “En la caja colectiva se pagan las horas extras”, afirmó.

También expresó reparos parciales sobre el fondo incluido en la reforma. En ese punto, recordó que había presentado una propuesta propia y un dictamen aparte, porque su intención era acompañar una reforma laboral, pero no todos los artículos que finalmente fueron sancionados.

Yo voté en general porque yo tenía dictamen. Yo quería una reforma laboral, no la que se sanciona en particular, pero yo sí quería, y eso ha sido mi voto en general, explicó. Yo voté en general porque yo tenía dictamen. Yo quería una reforma laboral, no la que se sanciona en particular, pero yo sí quería, y eso ha sido mi voto en general, explicó.

El legislador jujeño también defendió la idea de acompañar iniciativas aun cuando provengan de gobiernos con los que mantiene diferencias políticas. Recordó que durante la gestión de Alberto Fernández votó medidas como las vinculadas al COVID y el impuesto a las grandes fortunas, que acompañó por considerar que Jujuy necesitaba un aporte extraordinario.

En esa línea, planteó que no estar de acuerdo con todo no implica rechazar de plano una herramienta central de gobierno. “No cabe la posibilidad de votar en contra un presupuesto cuando hay un gobierno que ha sido elegido y que su plan de gobierno está en el presupuesto”, concluyó.

Jorge Rizzotti

El rol de las pymes y el impacto de las grandes inversiones

Sobre la posibilidad de reducir impuestos a las pymes, el diputado nacional señaló que en el Congreso existen distintos proyectos vinculados a la baja impositiva, aunque marcó que también hay una línea clara del Gobierno nacional en esa materia.

En ese contexto, Rizzotti explicó que acompañó el RIGI porque considera que las grandes inversiones pueden generar movimiento económico en la provincia, especialmente en torno a la minería y a la posibilidad de fortalecer proveedores locales.

Yo he acompañado al RIGI porque la verdad creo que la generación de empresas con grandes inversiones produce en nuestra provincia, que es fundamentalmente el tema de la minería, la generación de proveedores locales, sostuvo. Yo he acompañado al RIGI porque la verdad creo que la generación de empresas con grandes inversiones produce en nuestra provincia, que es fundamentalmente el tema de la minería, la generación de proveedores locales, sostuvo.

El legislador remarcó que el desafío está en generar condiciones para que los pobladores jujeños puedan convertirse en proveedores de esas inversiones. En esa línea, mencionó el trabajo de la Cámara Minera, el Registro de Proveedores Mineros y el acompañamiento del Ministerio de la Producción.

También destacó herramientas como microcréditos, créditos, reembolsos por iniciativa y la ley de promoción, orientadas a fortalecer pymes locales que puedan integrarse a la actividad económica vinculada a las grandes inversiones. Sin embargo, también apuntó contra el Gobierno Nacional y señaló que parte de este escenario “tiene que ver con las decisiones” de esa gestión. “Ahí está el abandono del Gobierno Nacional”, afirmó.

La discusión por las PASO y el financiamiento de los partidos

Rizzotti planteó que las PASO no resuelven los problemas políticos actuales y cuestionó que el debate esté atravesado por intereses particulares de cada espacio. Según señaló, Javier Milei busca eliminarlas porque prefiere que no haya internas abiertas, mientras que Unión por la Patria pretende sostenerlas porque le sirven para ordenar sus propias disputas.

“Yo la verdad comparto con que las PASO no resuelven nada. Las PASO terminan siendo la encuesta más cara y la pagamos todos”, afirmó.

El diputado nacional recordó que el año pasado acompañó la suspensión de las PASO porque entendía que no estaban dadas las condiciones y no veía la necesidad de realizarlas. Sin embargo, marcó una diferencia entre suspenderlas y derogarlas definitivamente.

No sé si habría que derogarlas, creo que se podría hablar de nuevo de suspenderlas, porque derogarlas es no tenerlas nunca más y capaz que en algún momento son necesarias o tienen algún nivel de utilidad, explicó. No sé si habría que derogarlas, creo que se podría hablar de nuevo de suspenderlas, porque derogarlas es no tenerlas nunca más y capaz que en algún momento son necesarias o tienen algún nivel de utilidad, explicó.

También se refirió al proyecto que propone dejar de financiar a los partidos políticos. En ese punto, sostuvo que los partidos deben contar con financiamiento, aunque remarcó que los aportes tienen que estar blanqueados.

Para el referente radical, restringir el aporte privado solo al sector empresario puede generar desigualdades, porque terminarían aportando quienes crean que determinado espacio tiene posibilidades de ganar.

En el caso de Jujuy, explicó que su partido cuenta con recursos propios y que esos fondos provienen del aporte de funcionarios provinciales. “Todos los funcionarios de la provincia aportan. Todos. Por regla, el 10% del sueldo viene al partido”, señaló.

El reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Rizzotti explicó que estuvo ausente en la votación de la ley de reparto del impuesto a los combustibles porque ese día tenía una actividad en Jujuy vinculada a la visita de los gobernadores de Provincias Unidas y al acto realizado en la Zona Franca.

Consultado por el reclamo de los intendentes que piden el porcentaje destinado a obra pública dentro del componente del impuesto a los combustibles, el diputado nacional apuntó contra el Gobierno nacional y afirmó que esos recursos les corresponden a las provincias.

La Nación se está quedando con plata. Eso es un robo que hace la Nación de recursos que son de las provincias, sostuvo. La Nación se está quedando con plata. Eso es un robo que hace la Nación de recursos que son de las provincias, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el Estado nacional no destine fondos a rutas nacionales y acusó una retención indebida de recursos. “La Nación no pone un mango en la ruta nacional. Se está quedando con la plata. Es robo, una malversación de fondos públicos. Así de sencillo”, expresó.

También se refirió a los ATN y explicó que no se trata de fondos propios de la Nación, sino de recursos provinciales administrados por el Estado nacional. Según indicó, las provincias aportan un porcentaje a una bolsa común para que luego esos fondos sean asignados ante necesidades financieras o situaciones de emergencia.

“Esa plata que tiene la Nación de los ATN es plata de la provincia que administra la Nación”, remarcó.

La ley de Glaciares y la defensa de los recursos naturales

Rizzotti explicó que votó a favor de la Ley de Glaciares y rechazó las críticas que surgieron en torno al tema. Según planteó, se trata de una norma federal y no de una ley que desconozca la realidad de las provincias.

En ese sentido, señaló que uno de los debates que suele dar en el Congreso es frente a lo que definió como posiciones “unitarias federales”, y remarcó que la Constitución reconoce a las provincias como dueñas de sus recursos naturales.

Esta es una ley que le dice a la provincia, porque nuestra Constitución lo dice, que nosotros somos los dueños de nuestros recursos naturales, sostuvo. Esta es una ley que le dice a la provincia, porque nuestra Constitución lo dice, que nosotros somos los dueños de nuestros recursos naturales, sostuvo.

El diputado nacional también aclaró que, si bien deben existir parámetros mínimos de conservación por tratarse de un Estado nacional, la administración de los recursos naturales corresponde a las provincias.

“Los dueños de los recursos naturales y los administradores de nuestros recursos naturales somos nosotros, las provincias”, afirmó. Sobre la situación de Jujuy, aseguró que no existen conflictos ambientales vinculados a esta temática ni impedimentos en exploraciones o explotaciones en zonas de glaciares o periglaciares.

“No tenemos ningún conflicto ambiental en nuestra provincia. Ninguno. No tenemos impedimentos ni exploraciones ni mucho menos explotaciones en zonas de glaciares periglaciares”, expresó. Finalmente, destacó que Jujuy dio muestras de ser una provincia que cuida sus recursos naturales y protege a sus comunidades.

Hemos dado muestra clara de que somos una provincia verde, que respetamos la Pachamama, que cuidamos nuestros recursos naturales y que fundamentalmente protegemos nuestra comunidad, cerró. Hemos dado muestra clara de que somos una provincia verde, que respetamos la Pachamama, que cuidamos nuestros recursos naturales y que fundamentalmente protegemos nuestra comunidad, cerró.

La mirada crítica sobre la UCR nacional

Rizzotti planteó que no tiene claro hacia dónde va la UCR nacional y recordó que, a fines del año pasado, veía al radicalismo ubicado claramente en la oposición. En ese sentido, mencionó la designación del presidente del Comité Nacional y valoró que, en su discurso inicial, marcara distancia del espacio libertario.

“Se paró y dijo: ‘Nosotros no tenemos nada que ver con los libertarios’. Eso me dio pie para plantear, con un grupo de diputados nacionales, que nosotros no pertenecíamos al bloque de la Unión Cívica Radical”, señaló.

El diputado vinculó esa decisión con las discusiones que se dieron en el Congreso en torno a la insistencia del veto universitario, los vetos contra la discapacidad y el financiamiento.

Una alternativa no libertaria

Sobre el futuro del radicalismo, sostuvo que todavía no sabe en qué va a terminar el proceso interno, pero consideró que muchos dirigentes buscarán aportar a la construcción de una opción distinta al oficialismo nacional.

Muchos radicales vamos a construir o vamos a contribuir a la construcción de una alternativa que no sea libertaria, expresó. Muchos radicales vamos a construir o vamos a contribuir a la construcción de una alternativa que no sea libertaria, expresó.

Para el legislador, esa alternativa debería estar vinculada a un Estado presente, al bienestar y a las libertades institucionales. Aunque reconoció que no sabe si lograrán consolidarla, remarcó que el radicalismo debe ser parte de ese debate.

“No sé si lo vamos a lograr, pero tenemos que ser parte de eso y yo voy a trabajar para eso”, afirmó. Rizzotti también señaló que muchos radicales sienten responsabilidades locales y que, en su caso, ese trabajo estará enfocado en su distrito y en la provincia.

“Muchos de los radicales, y yo me inscribo, sentimos que tenemos responsabilidades locales y que vamos a trabajar en nuestro distrito y en nuestra provincia”, sostuvo.

Un posible gobierno libertario en Jujuy

Sobre la posibilidad de que Jujuy sea gobernada por un espacio libertario, Rizzotti fue crítico y afirmó que no ve dentro de esa fuerza política una alternativa capaz de conducir la provincia hacia una situación de bienestar.

Ni me quiero imaginar mi provincia conducida por un libertario, sostuvo. Ni me quiero imaginar mi provincia conducida por un libertario, sostuvo.

En otro sentido, aclaró que no identifica en ninguna de las opciones de ese espacio una construcción política que pueda garantizar un mejor rumbo para Jujuy. En ese marco, el diputado nacional planteó que su preocupación está puesta en sostener el proyecto provincial y acompañar la gestión de Carlos Sadir, a la que consideró positiva aunque con aspectos para mejorar.

“Carlos está haciendo una buena gestión y tiene que ser mejor todavía”, señaló.

Además, remarcó que el oficialismo debe fortalecer ese proceso de cara al próximo año, con la expectativa de que la sociedad jujeña vuelva a acompañarlos en las urnas, como ocurrió en mayo pasado, cuando —según planteó— se pusieron en consideración los dos primeros años de gestión de Sadir.

Preguntas que arden: las preguntas de la gente

1-Qué se viene para el 2027, piensan en hacer alianzas con otros partidos

Sí, vamos a continuar con el frente en Jujuy.

2-Regimen Penal Juvenil: estamos preparados como provincia a los cambios

Lo más difícil es estar preparados con los recursos. Si los recursos no los pone la Nación, no hay forma. Hay un compromiso desde la Nación de dar los recursos, si eso no se cumple, nosotros no cumpliremos con la ley.

Fotos y una característica de cada uno