Murió un adolescente que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Murió un adolescente de 16 años que iba en moto sin casco en el centro de San Salvador de Jujuy

Un siniestro vial fatal en Jujuy capital dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años durante los primeros minutos de este domingo. El hecho ocurrió sobre avenida Italia, casi San Martín, a la altura del Ministerio de Salud, cuando dos jóvenes circulaban en una motocicleta.

La víctima, de 16 años, viajaba en una moto junto a otro joven. Según las primeras pericias, ambos se desplazaban por avenida Italia y, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del rodado.

Como consecuencia de la caída, los dos ocupantes terminaron sobre la cinta asfáltica. El joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia . Su acompañante fue asistido por personal del SAME y trasladado al hospital Pablo Soria con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información inicial, los jóvenes circulaban sin casco de seguridad al momento del siniestro . Este dato forma parte de las actuaciones que llevan adelante las autoridades para reconstruir con precisión cómo ocurrió la tragedia durante la madrugada.

El hecho generó una fuerte conmoción por la edad de la víctima y por las circunstancias en las que se produjo el accidente. La zona de avenida Italia y San Martín es un sector de circulación constante, incluso durante la noche, por lo que personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

El uso del casco, un punto clave en los siniestros viales

El caso vuelve a poner en foco la importancia del uso del casco en motociclistas. En hechos de estas características, este elemento de seguridad puede reducir el riesgo de lesiones graves en la cabeza y marcar una diferencia decisiva ante una caída o impacto.

Las investigaciones continuarán para determinar si hubo otros factores que pudieron intervenir en el siniestro vial, como la velocidad, el estado de la calzada o una maniobra previa. Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de circular con precaución, respetar las normas de tránsito y utilizar siempre los elementos de protección obligatorios.