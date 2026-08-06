La Línea 102 es un servicio gratuito y confidencial destinado a brindar escucha, orientación y contención a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, y también puede ser utilizada por familiares o personas que necesiten orientación sobre un caso.

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Durante una entrevista con TodoJujuy , autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia recordaron cómo funciona este dispositivo y remarcaron la importancia de que la comunidad conozca cuándo corresponde comunicarse y cuándo es necesario realizar una denuncia formal.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte , explicó que la Línea 102 está pensada especialmente para niños, niñas y adolescentes. "La Línea 102 es un espacio de escucha para niños, niñas y adolescentes que tengan inquietudes. Se pueden comunicar a cualquier hora del día, cualquier día del año", señaló.

Además, destacó que del otro lado hay un equipo preparado para contener y acompañar cada situación. "Esperamos que sea utilizada, porque hay un equipo que va a poder contener la situación que se presente", afirmó.

¿Qué hacer si un niño o adolescente necesita ayuda? Cómo funciona la Línea 102 en Jujuy

¿La Línea 102 recibe denuncias?

Uno de los puntos que remarcaron las funcionarias es que la Línea 102 no reemplaza a la Policía ni al Ministerio Público Fiscal cuando existe la sospecha de un delito. "La denuncia es en la Policía. La comunicación o la puesta en conocimiento de la situación es en la Línea 102", explicó Iriarte.

En ese sentido, indicó que el organismo interviene desde la contención y el acompañamiento, mientras que la investigación de un posible delito corresponde a la Justicia y a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades señalaron que en los últimos años se fortaleció el trabajo de concientización para que tanto niños como adultos sepan dónde pedir ayuda. Según informaron, durante 2025 septiembre fue el mes en el que la Línea 102 recibió la mayor cantidad de llamados del año. Además de las llamadas telefónicas, muchas consultas llegan mediante mensajes, una modalidad elegida especialmente por adolescentes. "Los chicos llaman, los chicos se comunican, muchas veces por mensaje de texto", indicó la funcionaria.

La protección de las infancias es una responsabilidad compartida

Desde la Secretaría de Niñez destacaron que proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes no depende únicamente del Estado.

"La protección de derechos del niño es una corresponsabilidad. Apelamos a la solidaridad y a que nos involucremos como sociedad", expresó Iriarte.

También remarcaron que vecinos, docentes, familiares y cualquier persona que detecte una situación de vulneración puede acercarse a los organismos correspondientes para pedir orientación o comunicar lo sucedido, mientras que las denuncias por posibles delitos deben realizarse ante la Policía. La Línea 102 articula luego con el Sistema de Protección Integral de Derechos para brindar la asistencia necesaria.