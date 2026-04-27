Maltrato infantil en Jujuy: la línea 102 atiende unas 200 llamadas por mes

En el marco del Día de lucha contra el maltrato infantil , Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con Mariela Gloss, directora de Niñez, y Judith Forero, coordinadora de la Línea 102 , quienes pusieron el foco en un dato que golpea: en Jujuy, ese servicio recibe alrededor de 200 llamadas por mes , y la mayoría están relacionadas con situaciones de maltrato infantil o intrafamiliar.

País. Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

“ Se toma a partir de la denuncia o de la puesta en comunicación con la linea 02 alrededor de 200 llamadas por mes, no todas son por el mismo caso pero la mayoría son por maltrato infantil o intrafamiliar ”, explicó Forero. El número, por sí solo, deja al descubierto una problemática que sigue atravesando a muchas familias jujeñas y que, según remarcaron, todavía permanece en gran parte oculta.

Las funcionarias advirtieron que uno de los problemas más serios es que todavía hay muchos casos que no llegan a denunciarse de manera formal, sino que se conocen de forma indirecta o “colateral”.

“Necesitamos que se concientice mucho más, y sabemos que hay muchas situaciones que por ahí nos llegan de manera colateral que no se denuncia”, señalaron. Y explicaron que eso significa que muchas veces el dato no llega de forma directa a la línea, sino a través de terceros que se enteran de lo que está pasando.

En ese punto, Forero fue clara al describir el miedo que todavía existe: “La gente teme avisar, teme dar la noticia, teme ir a una comisaría a hacer una denuncia”.

“Necesitamos que se concientice mucho más" “Necesitamos que se concientice mucho más"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Una línea creada para que chicos y adolescentes puedan pedir ayuda

La coordinadora remarcó que la Línea 102 fue creada especialmente para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder de forma rápida y gratuita a una herramienta de ayuda.

“Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido, gratuito y puedan ellos denunciarnos o puedan ellos darnos avisos sobre una situación que están viviendo dentro de la casa, de los hogares que muchas veces uno no puede acceder”, sostuvo.

“Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido" “Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido"

Sin embargo, con el tiempo la línea se transformó también en una puerta de entrada para otros actores de la comunidad. “La línea 102 se fue obviamente accediendo a otras personas de las comunidades, directivo, organismo, organismo también no gubernamentales, de las asociaciones, donde nos ponen en conocimiento situaciones de vulneración de derechos que algún niño esté sufriendo”, agregó.

Una problemática que requiere más visibilidad y más intervención

Saber cómo actuar frente a una sospecha de maltrato infantil puede ser clave para proteger a un niño, niña o adolescente. En Jujuy, la vía principal de orientación y contención es la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y funciona las 24 horas. Puede comunicarse la propia víctima, un familiar, un vecino, un docente o cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de una vulneración de derechos.