lunes 27 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de abril de 2026 - 14:42
Jujuy.

Maltrato infantil en Jujuy: la línea 102 atiende unas 200 llamadas por mes

La línea 102 es gratuita, funciona las 24 horas y está pensada para que niñas, niños, adolescentes y la comunidad puedan dar aviso rápido.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Niños, niñas y adolescentes pueden llamar a la Línea 102 para denunciar maltrato infantil u otras consultas.

Niños, niñas y adolescentes pueden llamar a la Línea 102 para denunciar maltrato infantil u otras consultas.

En el marco del Día de lucha contra el maltrato infantil, Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con Mariela Gloss, directora de Niñez, y Judith Forero, coordinadora de la Línea 102, quienes pusieron el foco en un dato que golpea: en Jujuy, ese servicio recibe alrededor de 200 llamadas por mes, y la mayoría están relacionadas con situaciones de maltrato infantil o intrafamiliar.

Lee además
Detuvieron un colectivo en Salta que salió de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
País.

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata
Imagen creada con Inteligencia Artificial (IA)  video
Jujuy.

Olor nauseabundo, un problema que sigue en el aire

Se toma a partir de la denuncia o de la puesta en comunicación con la linea 02 alrededor de 200 llamadas por mes, no todas son por el mismo caso pero la mayoría son por maltrato infantil o intrafamiliar”, explicó Forero. El número, por sí solo, deja al descubierto una problemática que sigue atravesando a muchas familias jujeñas y que, según remarcaron, todavía permanece en gran parte oculta.

"200 llamadas por mes" "200 llamadas por mes"

Necesitamos que se concientice mucho más, y sabemos que hay muchas situaciones que por ahí nos llegan de manera colateral que no se denuncia”, señalaron. Y explicaron que eso significa que muchas veces el dato no llega de forma directa a la línea, sino a través de terceros que se enteran de lo que está pasando.

En ese punto, Forero fue clara al describir el miedo que todavía existe: “La gente teme avisar, teme dar la noticia, teme ir a una comisaría a hacer una denuncia”.

“Necesitamos que se concientice mucho más" “Necesitamos que se concientice mucho más"

Embed

Una línea creada para que chicos y adolescentes puedan pedir ayuda

La coordinadora remarcó que la Línea 102 fue creada especialmente para que niñas, niños y adolescentes puedan acceder de forma rápida y gratuita a una herramienta de ayuda.

Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido, gratuito y puedan ellos denunciarnos o puedan ellos darnos avisos sobre una situación que están viviendo dentro de la casa, de los hogares que muchas veces uno no puede acceder”, sostuvo.

“Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido" “Principalmente la línea 102 fue creada para que todo niño y niña adolescente pueda acceder a ese número rápido"

Sin embargo, con el tiempo la línea se transformó también en una puerta de entrada para otros actores de la comunidad. “La línea 102 se fue obviamente accediendo a otras personas de las comunidades, directivo, organismo, organismo también no gubernamentales, de las asociaciones, donde nos ponen en conocimiento situaciones de vulneración de derechos que algún niño esté sufriendo”, agregó.

Una problemática que requiere más visibilidad y más intervención

Saber cómo actuar frente a una sospecha de maltrato infantil puede ser clave para proteger a un niño, niña o adolescente. En Jujuy, la vía principal de orientación y contención es la Línea 102, un servicio gratuito y confidencial que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y funciona las 24 horas. Puede comunicarse la propia víctima, un familiar, un vecino, un docente o cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de una vulneración de derechos.

Embed - Maltrato intrafamiliar en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron un colectivo en Salta que había salido de Jujuy y que llevaba una presunta víctima de trata

Olor nauseabundo, un problema que sigue en el aire

Buscan a José Marcelo Areco, un hombre de 58 años desaparecido en Jujuy

Virgen de Punta Corral: Tumbaya celebra la última semana con misas

Cuántos días de clases habrá en mayo en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Jujuy.

Confirmaron en Jujuy el cronograma de pagos de mayo 2026

Incendios en Jujuy.
Policiales.

Trágico: se incendiaron dos casas en Jujuy y murieron dos personas

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Tarija.
Mundo.

Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

Ingreso ola polar
País.

Ingresó una masa de aire frío de origen polar en Argentina: el pronóstico en Jujuy

Batalla de León. 
Jujuy.

Día Grande de Jujuy: recrearon la Batalla de León de 1821

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel