Un joven ingeniero jujeño apuesta al cáñamo sustentable

En el Mes de la Ingeniería, un joven jujeño contó cómo convirtió su tesis en una idea innovadora con mirada ambiental.

Alejandro Vilte Cruz es un joven jujeño ingeniero industrial y, en el Mes de la Ingeniería, compartió su historia como joven profesional de Jujuy.

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En una sociedad cada vez más atravesada por la tecnología, la automatización y la necesidad de repensar cómo se produce , la historia de Alejandro Vilte Cruz aparece como una muestra de que la ingeniería también puede mirar hacia el futuro desde Jujuy, con ideas nuevas y una fuerte apuesta por la sustentabilidad.

Alejandro es ingeniero industrial y se recibió recientemente. En el Mes de la Ingeniería, contó cómo fue transitando su camino profesional, desde la etapa de estudiante hasta la posibilidad de desarrollar un proyecto propio vinculado a la innovación y al cuidado del ambiente.

“Siempre es por etapas. Primero era planificar qué iba a hacer después de recibirme, pero antes tenía que cumplir un objetivo, que era recibirme”, relató. Para él, avanzar paso a paso fue clave : no apurar procesos, no cargarse de más y entender que cada logro forma parte de un camino más grande.

Tela de cáñamo La historia del ingeniero jujeño que innova con cáñamo

Innovar desde la materia prima

La idea que terminó convirtiéndose en su tesis nació hace algunos años, en charlas con compañeros y amigos sobre innovación. Desde la ingeniería industrial, explicó, siempre estuvo muy presente la búsqueda de hacer algo nuevo, pero él decidió mirar el problema desde otro lugar.

“No solamente se puede innovar en un producto nuevo, sino también en la materia prima”, explicó Alejandro. Desde esa mirada nació su proyecto de bolsas elaboradas con fibra de cáñamo.

El cáñamo proviene de la planta de cannabis. Según detalló el joven ingeniero, la planta se compone de un tallo, alrededor del cual se encuentra la fibra. Esa fibra fue la materia prima que utilizó para desarrollar su propuesta.

“No solamente se puede innovar en un producto nuevo, sino también en la materia prima”

“El cáñamo es básicamente un residuo de lo que viene siendo la planta de cannabis. La fibra es la que yo utilicé como materia prima para hacer mi proyecto”, explicó.

La propuesta tiene un fuerte componente sustentable, porque busca aprovechar un material alternativo y pensar una forma de producción con menor impacto ambiental. En ese punto, Alejandro remarcó que la ingeniería no puede quedar separada de los desafíos actuales.

“Es muy importante tener ese factor para que sea rentable el lado sustentable también ”, señaló, al explicar que los proyectos del futuro deben cumplir normas, innovar y al mismo tiempo ser viables.

Un proyecto con futuro y desafíos

Aunque el proyecto es rentable, Alejandro aclaró que todavía existen aspectos que deben desarrollarse para que pueda escalarse en Argentina. Uno de los principales desafíos es el precio del cáñamo, ya que en el país aún no está establecido de manera clara como materia prima industrial.

Para realizar su análisis, tomó referencias de otros países de Latinoamérica, especialmente de Uruguay, donde el uso legal del cannabis permitió avanzar con mayor información sobre costos y procesos.

“El proyecto es rentable, pero hay que tener en cuenta ciertos factores como el precio, porque acá en Argentina no está establecido el precio del cáñamo”, explicó.

La historia de Alejandro no solo habla de una tesis o de un producto. También habla de una generación de profesionales que empieza a pensar la ingeniería desde otro lugar: con planificación, creatividad, conciencia ambiental y ganas de construir oportunidades desde la provincia.