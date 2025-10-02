Carlos Sadir: "En la minería sustentable hay un gran futuro"

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, fue uno de los expositores del panel “La visión federal” durante el Summit Minería Capítulo 1 . En su intervención, resaltó que la minería sustentable ofrece “un gran futuro para Jujuy y para el país”, destacando el liderazgo provincial en la producción de litio y la importancia de sostener un crecimiento ordenado que incluya a las comunidades locales.

Durante su discurso, Sadir puso en valor el trabajo que vienen desarrollando las provincias en materia de minería responsable. Señaló que existe un compromiso no solo con el ambiente, sino también con la participación activa de los pueblos cercanos a los proyectos.

“El respeto y la conciencia son pilares de esta actividad” , expresó el mandatario, quien compartió panel con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

El gobernador recordó que Jujuy se consolidó como l a mayor exportadora de litio del país , gracias a las operaciones de EXAR y Sales de Jujuy. La capacidad instalada actual supera las 80.000 toneladas anuales, con proyecciones de alcanzar 85.000 en 2029.

Sadir también mencionó que la empresa EXAR presentó un proyecto para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar su planta en Olaroz. A esto se suman tres proyectos en etapa de exploración y otros en fase inicial.

El gobernador destacó además la producción de plata en la provincia a través del proyecto Puna, que opera SSR Mining, una de las compañías más importantes del sector a nivel mundial. “Buscamos más producción y más exportaciones, porque eso significa más empleo directo e indirecto, y un crecimiento para la red de proveedores locales”, explicó.

Carlos Sadir (1)

Reclamos por infraestructura nacional

En otro tramo de su exposición, Sadir apuntó contra la falta de inversión nacional en infraestructura clave para el desarrollo minero. Señaló que rutas como la 9, 34 y 52 son esenciales por su conexión con las zonas mineras y el Paso de Jama, pero que la Nación no se hace cargo de su mantenimiento.

También remarcó que el tendido de energía debería ser financiado por el gobierno nacional, y pidió más diálogo y consensos para mejorar estas condiciones. “Los inversores y los empresarios esperan estas obras para seguir apostando”, agregó.