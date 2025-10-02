jueves 02 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2025 - 11:29
Summit Minería.

Carlos Sadir: "En la minería sustentable hay un gran futuro"

El gobernador Carlos Sadir participó en el Summit Minería Capítulo 1. Subrayó el rol de Jujuy en la producción de litio y plata, y pidió mayor infraestructura nacional.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Lee además
Incendios forestales en Jujuy - Imagen de archivo
Alarma.

En Jujuy se registran cerca de 20 incendios forestales por día: cuáles son las zonas más críticas
Guillermo Marenco y Lisandro Aguiar.
Colectivos.

Avanza el debate por la licitación del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Minería sustentable y relación con las comunidades

Durante su discurso, Sadir puso en valor el trabajo que vienen desarrollando las provincias en materia de minería responsable. Señaló que existe un compromiso no solo con el ambiente, sino también con la participación activa de los pueblos cercanos a los proyectos.

“El respeto y la conciencia son pilares de esta actividad”, expresó el mandatario, quien compartió panel con el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

Jujuy, principal exportador de litio

El gobernador recordó que Jujuy se consolidó como la mayor exportadora de litio del país, gracias a las operaciones de EXAR y Sales de Jujuy. La capacidad instalada actual supera las 80.000 toneladas anuales, con proyecciones de alcanzar 85.000 en 2029.

Sadir también mencionó que la empresa EXAR presentó un proyecto para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar su planta en Olaroz. A esto se suman tres proyectos en etapa de exploración y otros en fase inicial.

El gobernador destacó además la producción de plata en la provincia a través del proyecto Puna, que opera SSR Mining, una de las compañías más importantes del sector a nivel mundial. “Buscamos más producción y más exportaciones, porque eso significa más empleo directo e indirecto, y un crecimiento para la red de proveedores locales”, explicó.

Carlos Sadir (1)

Reclamos por infraestructura nacional

En otro tramo de su exposición, Sadir apuntó contra la falta de inversión nacional en infraestructura clave para el desarrollo minero. Señaló que rutas como la 9, 34 y 52 son esenciales por su conexión con las zonas mineras y el Paso de Jama, pero que la Nación no se hace cargo de su mantenimiento.

También remarcó que el tendido de energía debería ser financiado por el gobierno nacional, y pidió más diálogo y consensos para mejorar estas condiciones. “Los inversores y los empresarios esperan estas obras para seguir apostando”, agregó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En Jujuy se registran cerca de 20 incendios forestales por día: cuáles son las zonas más críticas

Avanza el debate por la licitación del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Brindarán talleres para aspirantes a 1er año 2026: en qué colegios, día y horario

Candidatos de Jujuy Crece estuvieron en Puesto Viejo para un plenario de dirigentes

Choque entre una moto y camioneta en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú video
Engaño.

Triple crimen narco: los impresionantes detalles de cómo cayó Pequeño J en Perú

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Estejueves es el Día del Recolector
Festejo.

Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel