Celebrarán el Día de Goku en Jujuy con un encuentro para fanáticos de Dragon Ball

El Día de Goku se celebrará en Jujuy el próximo 9 de mayo con un encuentro especial para fanáticos de Dragon Ball en la Plaza de Los Inmigrantes.
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La Asociación Japonesa de Jujuy invitó a conmemorar el Día de Goku con stands de comida, figuras, ropa y papelería.
El Día de Goku se celebrará en Jujuy el próximo 9 de mayo con un encuentro especial para fanáticos de Dragon Ball en la Plaza de Los Inmigrantes.
La actividad es organizada por la Asociación Japonesa de Jujuy y comenzará a las 16 horas. Convocará a seguidores del reconocido anime, una fecha especial para quienes siguen la historia de Dragon Ball y sus personajes.
La propuesta está pensada para reunir a fanáticos del anime y compartir una tarde vinculada a la cultura japonesa, el entretenimiento y la comunidad. Habrá stands de comida, figuras, ropa y papelería, destinados a quienes quieran recorrer distintas propuestas relacionadas con el mundo del anime y Dragon Ball.
Además, desde la organización invitaron a los asistentes a ir vestidos de Goku o de cualquier personaje de la serie. La idea es que los fanáticos puedan sumarse con cosplay, accesorios o atuendos inspirados en la historia creada alrededor de este popular universo animado.
La convocatoria también se da en el marco de los 40 años de Dragon Ball, una de las series más reconocidas por varias generaciones de fanáticos. Con esta actividad, Jujuy tendrá su propio punto de encuentro para celebrar el Día de Goku y compartir una jornada abierta para seguidores de la serie, familias y público en general.
Para que una fecha sea reconocida debe existir al menos un elemento simbólico que permita determinar que existe un motivo especial para conmemorar una serie o personaje.
En el caso del Gokú Day, la explicación es bastante sencilla, para ello debemos entender que los japoneses leen el calendario de forma invertida a nosotros, los occidentales, es decir, primero colocan el mes y luego el día.
De esta manera, para ellos, el 9 de mayo se escribe como el 5/9. Lo llamativo de esto es que los Kanjis de ambos números se pronuncian de manera muy parecida a “Go” y “Ku”, respectivamente, por lo cual el Goku Day se celebra el 5/9.
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