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5 de mayo de 2026 - 15:44
Jujuy.

Cortes y restricciones de tránsito por mantenimiento en San Salvador de Jujuy

Durante esta semana habrá cortes y restricciones de tránsito en San Salvador de Jujuy por tareas de mantenimiento y limpieza.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Limpieza y mantenimiento en calles y avenida de San Salvador de Jujuy

Limpieza y mantenimiento en calles y avenida de San Salvador de Jujuy

Cortes y restricciones de tránsito se llevarán a cabo esta semana en distintos sectores de San Salvador de Jujuy por trabajos de mantenimiento y limpieza programados. Desde la Municipalidad solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal apostado en cada zona.

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Restricciones sobre avenida Libertad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que el miércoles 6 de mayo, entre las 6 y las 12 horas, se restringirá el estacionamiento sobre avenida Libertad.

La medida regirá en el tramo comprendido entre las calles Iriarte y Aparicio, donde personal de la Dirección de Espacios Verdes realizará trabajos de mantenimiento. Por este motivo, se pidió a los vecinos y conductores evitar estacionar en la zona durante el horario establecido para permitir el normal desarrollo de las tareas.

Trabajos sobre avenida General Savio

El jueves 7 de mayo, de 8 a 13 horas, se realizará una restricción del tránsito a media calzada sobre avenida General Savio, en el sentido de ingreso a la ciudad. Las tareas estarán vinculadas a trabajos de mantenimiento y limpieza en ese sector de San Salvador de Jujuy.

Operativo de limpieza en la avenida General Savio (Archivo)
Operativo de limpieza en la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Operativo de limpieza en la avenida General Savio en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Desde el municipio solicitaron a quienes circulen por la zona hacerlo con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal que estará apostado en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el desarrollo de los trabajos.

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