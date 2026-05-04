Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy: cuándo y qué días

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de talleres de tenencia responsable de mascotas en distintos establecimientos educativos y operativos de vacunación en Alto Comedero y Cuyaya.

Los talleres serán en escuelas de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas, capacitaciones que apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario.

Mientras confirmaron que el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero, con lugares y horarios confirmados para los que quieran llevar a sus mascotas.

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy El cronograma en San Salvador de Jujuy Lunes 4 Taller de Tenencia Responsable Escuela N° 8 Escolástico Zegada Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias Desde las 17 hs Martes 5 Taller de Tenencia Responsable Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3 Catua 1630 – Alto Comedero Desde las 16 hs Miércoles 6 Taller de Tenencia Responsable Colegio Antonio María Gianelli Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno Desde las 9 hs Jueves 7 Taller de Tenencia Responsable Escuela San Juan Bautista de La Salle Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas Desde las 16 hs Viernes 8 Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya De 9 a 12 hs Operativo de Vacunación y Registro Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero De 15 a 18 hs

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