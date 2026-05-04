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4 de mayo de 2026 - 07:10
Jujuy.

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy: cuándo y qué días

Talleres sobre tenencia responsable de mascotas y operativos de vacunación se concretarán en Alto Comedero y Cuyaya.

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de talleres de tenencia responsable de mascotas en distintos establecimientos educativos y operativos de vacunación en Alto Comedero y Cuyaya.

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Los talleres serán en escuelas de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas, capacitaciones que apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario.

Mientras confirmaron que el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero, con lugares y horarios confirmados para los que quieran llevar a sus mascotas.

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy
Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy

Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy

El cronograma en San Salvador de Jujuy

Lunes 4

Taller de Tenencia Responsable

Escuela N° 8 Escolástico Zegada

Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias

Desde las 17 hs

Martes 5

Taller de Tenencia Responsable

Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3

Catua 1630 – Alto Comedero

Desde las 16 hs

Miércoles 6

Taller de Tenencia Responsable

Colegio Antonio María Gianelli

Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno

Desde las 9 hs

Jueves 7

Taller de Tenencia Responsable

Escuela San Juan Bautista de La Salle

Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas

Desde las 16 hs

Viernes 8

Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación

Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya

De 9 a 12 hs

Operativo de Vacunación y Registro

Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero

De 15 a 18 hs

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