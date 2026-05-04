Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy: cuándo y qué días

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la realización de talleres de tenencia responsable de mascotas en distintos establecimientos educativos y operativos de vacunación en Alto Comedero y Cuyaya.
Los talleres serán en escuelas de los barrios General Arias, Alto Comedero, Mariano Moreno y Malvinas, capacitaciones que apuntan a concientizar sobre el cuidado integral de los animales, incluyendo su alimentación, vacunación, higiene y control sanitario.
Mientras confirmaron que el viernes 8 se realizarán operativos gratuitos de vacunación, registro y desparasitación en los barrios Cuyaya y Alto Comedero, con lugares y horarios confirmados para los que quieran llevar a sus mascotas.
Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy
Talleres y operativos de vacunación en San Salvador de Jujuy
El cronograma en San Salvador de Jujuy
Lunes 4
Taller de Tenencia Responsable
Escuela N° 8 Escolástico Zegada
Monteagudo / Pje. 7 – Barrio General Arias
Desde las 17 hs
Martes 5
Taller de Tenencia Responsable
Escuela N° 431 Isabel la Católica – JIM N° 3
Catua 1630 – Alto Comedero
Desde las 16 hs
Miércoles 6
Taller de Tenencia Responsable
Colegio Antonio María Gianelli
Venezuela 1085 – Barrio Mariano Moreno
Desde las 9 hs
Jueves 7
Taller de Tenencia Responsable
Escuela San Juan Bautista de La Salle
Calle Roberto Sancho (Polideportivo) – Malvinas
Desde las 16 hs
Viernes 8
Operativo de Vacunación, Registro y Desparasitación
Plaza Constitución – Constitución y Gordaliza, Cuyaya
De 9 a 12 hs
Operativo de Vacunación y Registro
Av. 9 de Julio y Av. Pachamama – Alto Comedero
De 15 a 18 hs
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