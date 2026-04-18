Quiso pasear a su gata con correa y la reacción de la mascota se volvió viral.

Los gatos suelen actuar según sus propios tiempos y preferencias, y veces también ponen a prueba la paciencia de quienes los cuidan. Así lo experimentó Martín Mongi (@martinmongi355), un joven que imaginaba paseos tranquilos por la tarde acompañado de su gata, pero terminó siendo protagonista de uno de los momentos más divertidos y virales.

Todo empezó cuando Martín optó por ponerle un arnés a su mascota para que viviera su primera experiencia de paseo al aire libre.

El tiktoker Martín Mongi compartió el momento. Sin embargo, la gata tenía una idea muy distinta: en cuanto notó la pechera, “entró en huelga” y se dejó caer al piso, quedando totalmente quieta. “Es como que se me apaga”, contó entre risas el creador de contenido, mientras intentaba sin éxito que el animal avanzara aunque fuera un solo paso.

Aunque el dueño explicó que el arnés no le quedaba ajustado ni le generaba incomodidad, la gata se mantuvo completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en una “estatua”, lo que llevó a Martín a cargarla en brazos durante todo el recorrido.

El video rápidamente generó una catarata de comentarios con experiencias parecidas. “El mío también, le pongo el arnés y entra en modo ahorro de energía”, escribió una usuaria, mientras otro internauta sumó: “El mío empieza a caminar marcha atrás automáticamente”. Embed @martinmongi355 Ella camina cuando quiere sonido original - Martin Mongi Cómo terminó la historia Pero Martín no abandonó la idea. Empeñado en no dejar que su gato se impusiera en la disputa, puso en marcha un proceso de adaptación de 15 días, basado en la paciencia y, principalmente, en muchas recompensas de pollo. El “operativo paseo” empezó a dar resultados recién alrededor del noveno día, cuando la gata por fin accedió a avanzar unos pocos metros desde la entrada de la casa hasta un cantero. “Es una locura”, festejó el joven, registrando ese pequeño pero significativo logro, fruto de la perseverancia humana frente a la terquedad felina.

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