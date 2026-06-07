Cuál es el electrodoméstico que más consume y puede disparar la factura de luz

Llegamos a la época donde el frío se hace presente y en las casas son protagonistas los artefactos que sirven para mantener caliente el hogar. Por tal motivo dialogamos con José Tamborenea, experto en economía eléctrica y presidente de CADIEEL, para conocer sobre consumo y los electrodomésticos que más disparan la factura.

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Calefaccionar. Cuáles son los artefactos eléctricos que más consumen en época de invierno

El uso prolongado del caloventor puede disparar fuertemente el consumo eléctrico en una vivienda , según explicó José Tamborenea, experto en economía eléctrica y presidente de CADIEEL, en diálogo con Canal 4. El especialista señaló que todos los electrodomésticos que funcionan con resistencia demandan mucha energía porque necesitan generar temperatura en poco tiempo.

“ Lo que es los caloventores , las estufas de cuarzo, la pava para calentar el agua, la plancha, todo lo que tenga resistencia trabaja con un sistema justamente de sobrecalentar para poder generar temperatura”, explicó Tamborenea.

En esa línea, aclaró que algunos artefactos tienen un uso puntual y breve, como la pava eléctrica, la plancha o la planchita de pelo. El problema principal aparece cuando se utilizan durante períodos prolongados para calefaccionar ambientes.

Por qué no hay que calefaccionar con caloventor todo el tiempo

Tamborenea remarcó que el caloventor puede ser útil para momentos concretos, pero no debe quedar encendido de manera permanente. “Lo que hay que saber manejar es el tema de los caloventores y usarlo solamente cuando lo necesito. Eso tiene mucha energía, mucho consumo rápido, muy ágil para generarse esa sobretemperatura, pero tengo que usar poquito tiempo, 5 minutos, 10 minutos”, indicó.

El especialista dio ejemplos cotidianos para graficar el uso adecuado: prenderlo al salir del baño, al levantarse o al momento de cambiarse, pero apagarlo inmediatamente después. “No se puede calefaccionar con un caloventor que esté trabajando todo el tiempo. Eso va a hacer que mi factura sea impagable”, advirtió.

Cabe destacar que los aires acondicionados implican un gasto adicional por la instalación. Durante la última semana, los caloventores fueron los productos más demandados en Mercado Libre.

Enchufarlo en una zapatilla no cambia el consumo

Consultado sobre si conectar un electrodoméstico en una zapatilla puede hacer que gaste más energía, Tamborenea aclaró que eso no modifica el consumo eléctrico. Sin embargo, sí pidió prestar atención a la seguridad.

Embed - ¿Qué electrodomésticos consumen más energía en invierno?

Los consumos vampiro también influyen

Otro punto señalado por Tamborenea fue la importancia de desenchufar los aparatos que no se usan. Según explicó, muchos electrodomésticos quedan consumiendo energía aunque parezcan apagados.

“Hay dos implicancias. Uno, los famosos consumos vampiros, es decir, todo lo que está trabajando como testigo, llámese el televisor, el celular, el cargador del celular, muchos electrodomésticos que tienen consumos que son bajos, pero cuando son muchos están consumiendo y están disparando ese consumo”, detalló.

También agregó que desenchufar los equipos puede ayudar a protegerlos ante caídas o picos de tensión.

El impacto de calefaccionar con electricidad

Tamborenea aclaró que las tarifas pueden variar según la provincia y el tipo de usuario, pero remarcó que el cambio de hábito en invierno impacta directamente en la boleta. “Si vos no estabas usando calefacción con energía eléctrica y pasás a usar calefacción con energía eléctrica, esa factura va a ser mayor y va a ser significativamente mayor”, sostuvo.