Subsidios de luz y gas: ¿Cómo hacer el trámite?

Con la intención de reestructurar el sistema de ayuda estatal y dirigir los subsidios hacia los sectores de mayor vulnerabilidad , el Gobierno implementó en febrero el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , mecanismo encargado de definir el acceso a tarifas subsidiadas en el servicio de gas.

El acceso a este esquema está determinado por la situación económica de cada hogar, que es analizada según variables como el nivel de ingresos , el patrimonio declarado y distintas condiciones socioeconómicas . En ese marco, crecen las consultas de los argentinos sobre el funcionamiento del subsidio , los requisitos para obtenerlo y el procedimiento necesario para inscribirse .

El Gobierno resolvió aplicar durante mayo un refuerzo excepcional en los subsidios al gas , medida que llevará al 75% el nivel de cobertura estatal sobre el bloque de consumo contemplado por el esquema SEF . La disposición quedó formalizada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial .

Con esta modificación, los usuarios que ya cuentan con asistencia estatal accederán durante mayo a una bonificación extra del 25% , adicional al descuento general del 50% que se encuentra vigente. De todos modos, el proceso de reducción progresiva de los subsidios seguirá avanzando en los próximos meses, tal como había sido definido a comienzos de año.

El sistema de subsidios implementado desde enero estableció un esquema con un 50% de cobertura estatal sobre el valor del servicio para los usuarios incluidos, al que se añadió una bonificación complementaria que comenzó en 25% y que disminuirá de manera gradual hasta eliminarse por completo en diciembre.

En mayo, el Gobierno dispuso una bonificación extraordinaria en las tarifas de gas.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Gobierno, el beneficio adicional descenderá al 13,64% en junio, luego al 11,36% en julio, 9,09% en agosto, 6,82% en septiembre, 4,55% en octubre y 2,27% en noviembre, hasta quedar reducido al 0% en diciembre.

Quiénes pueden solicitar el subsidio de gas: requisitos

Para poder acceder al subsidio en la tarifa de gas, uno de los requisitos centrales es que los ingresos netos del hogar no excedan el valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, tomando como referencia los datos que elabora mensualmente el INDEC. Debido a que ese indicador se actualiza todos los meses, el límite de ingresos permitido también se modifica periódicamente.

Para acceder al subsidio de gas, los ingresos familiares no deben superar tres Canastas Básicas Totales.

Para mayo, el tope de ingresos fue establecido en $4.303.392. La cifra surge del valor de la Canasta Básica Total correspondiente a marzo, que alcanzó los $1.434.464 para un hogar tipo. Una vez que se publique el índice de abril, ese límite volverá a actualizarse.

Asimismo, también podrán quedar comprendidos dentro de este segmento aquellos hogares que, además de no reunir las condiciones para integrar la categoría de mayores ingresos, presenten las siguientes características:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La bonificación extraordinaria en las facturas de gas se reducirá gradualmente hasta diciembre.

El paso a paso para tramitar el subsidio de gas en mayo 2026

Antes de iniciar la gestión para pedir el subsidio de gas, es necesario reunir determinada documentación y datos personales. Entre la información requerida se encuentran el número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figuran en la boleta de gas o electricidad; el último DNI vigente; el número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años; y una dirección de correo electrónico que se utilice habitualmente.

Después de reunir toda la documentación necesaria, la solicitud debe completarse de forma digital. Para eso, es necesario ingresar al portal oficial del Registro de Subsidios Energéticos, elegir la opción de inscripción al ReSEF y llenar el formulario correspondiente.

Subsidios de luz y gas. Subsidios de luz y gas.

Durante la carga de datos, resulta clave revisar cuidadosamente toda la información ingresada, ya que los datos declarados tienen validez de declaración jurada.

Una vez completado el proceso de inscripción, la plataforma emite un código de validación que puede descargarse en PDF y conviene conservar como constancia del trámite realizado. Ese identificador servirá posteriormente para seguir el estado de la solicitud tanto desde el sitio web oficial como mediante la Mi Argentina.