miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de mayo de 2026 - 10:33
Sociedad.

Subsidios de luz y gas: ¿Cómo hacer el trámite?

Para acceder al subsidio se deben cumplir ciertos requisitos socioeconómicos. En mayo, el Gobierno aplicó un refuerzo excepcional en las tarifas de gas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo acceder al subsidio de gas y para quiénes aplica. &nbsp;

Cómo acceder al subsidio de gas y para quiénes aplica.

 

Con la intención de reestructurar el sistema de ayuda estatal y dirigir los subsidios hacia los sectores de mayor vulnerabilidad, el Gobierno implementó en febrero el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), mecanismo encargado de definir el acceso a tarifas subsidiadas en el servicio de gas.

Lee además
Foto ilustrativa.
Arte.

Jujuy lanza su plan audiovisual 2026: habrá concursos, subsidios y apoyo al sector
El Gobierno estableció que reintegrará parte del costo de la garrafa de 10 kilos para los usiarios de GLP que se inscriban en el nuevo registro de subsidios focalizados. (Foto: prensa YPF)
Sociedad.

Subsidio a las garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse en 2026

El acceso a este esquema está determinado por la situación económica de cada hogar, que es analizada según variables como el nivel de ingresos, el patrimonio declarado y distintas condiciones socioeconómicas. En ese marco, crecen las consultas de los argentinos sobre el funcionamiento del subsidio, los requisitos para obtenerlo y el procedimiento necesario para inscribirse.

Para acceder al esquema de subsidios se deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

¿Cómo funciona el nuevo esquema de subsidios de gas en mayo?

El Gobierno resolvió aplicar durante mayo un refuerzo excepcional en los subsidios al gas, medida que llevará al 75% el nivel de cobertura estatal sobre el bloque de consumo contemplado por el esquema SEF. La disposición quedó formalizada a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial.

Con esta modificación, los usuarios que ya cuentan con asistencia estatal accederán durante mayo a una bonificación extra del 25%, adicional al descuento general del 50% que se encuentra vigente. De todos modos, el proceso de reducción progresiva de los subsidios seguirá avanzando en los próximos meses, tal como había sido definido a comienzos de año.

El sistema de subsidios implementado desde enero estableció un esquema con un 50% de cobertura estatal sobre el valor del servicio para los usuarios incluidos, al que se añadió una bonificación complementaria que comenzó en 25% y que disminuirá de manera gradual hasta eliminarse por completo en diciembre.

En mayo, el Gobierno dispuso una bonificación extraordinaria en las tarifas de gas.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Gobierno, el beneficio adicional descenderá al 13,64% en junio, luego al 11,36% en julio, 9,09% en agosto, 6,82% en septiembre, 4,55% en octubre y 2,27% en noviembre, hasta quedar reducido al 0% en diciembre.

Quiénes pueden solicitar el subsidio de gas: requisitos

Para poder acceder al subsidio en la tarifa de gas, uno de los requisitos centrales es que los ingresos netos del hogar no excedan el valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, tomando como referencia los datos que elabora mensualmente el INDEC. Debido a que ese indicador se actualiza todos los meses, el límite de ingresos permitido también se modifica periódicamente.

Para acceder al subsidio de gas, los ingresos familiares no deben superar tres Canastas Básicas Totales.

Para mayo, el tope de ingresos fue establecido en $4.303.392. La cifra surge del valor de la Canasta Básica Total correspondiente a marzo, que alcanzó los $1.434.464 para un hogar tipo. Una vez que se publique el índice de abril, ese límite volverá a actualizarse.

Asimismo, también podrán quedar comprendidos dentro de este segmento aquellos hogares que, además de no reunir las condiciones para integrar la categoría de mayores ingresos, presenten las siguientes características:

  • Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
  • Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La bonificación extraordinaria en las facturas de gas se reducirá gradualmente hasta diciembre.

El paso a paso para tramitar el subsidio de gas en mayo 2026

Antes de iniciar la gestión para pedir el subsidio de gas, es necesario reunir determinada documentación y datos personales. Entre la información requerida se encuentran el número de medidor y el número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figuran en la boleta de gas o electricidad; el último DNI vigente; el número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años; y una dirección de correo electrónico que se utilice habitualmente.

Después de reunir toda la documentación necesaria, la solicitud debe completarse de forma digital. Para eso, es necesario ingresar al portal oficial del Registro de Subsidios Energéticos, elegir la opción de inscripción al ReSEF y llenar el formulario correspondiente.

Subsidios de luz y gas.
Subsidios de luz y gas.

Subsidios de luz y gas.

Durante la carga de datos, resulta clave revisar cuidadosamente toda la información ingresada, ya que los datos declarados tienen validez de declaración jurada.

Una vez completado el proceso de inscripción, la plataforma emite un código de validación que puede descargarse en PDF y conviene conservar como constancia del trámite realizado. Ese identificador servirá posteriormente para seguir el estado de la solicitud tanto desde el sitio web oficial como mediante la Mi Argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy lanza su plan audiovisual 2026: habrá concursos, subsidios y apoyo al sector

Subsidio a las garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse en 2026

Cuáles son los cambios en el subsidio para las garrafas de gas

Gustavo Sáenz: "El norte argentino merece previsibilidad"

El gas envasado volvió a subir en Jujuy: cuánto cuesta la garrafa

Lo que se lee ahora
La raza de perro más agresiva no es la que todos piensan, según un estudio.
Sociedad.

Cuál es la raza de perro con mayor agresividad, según una investigación veterinaria

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal video
Reclamo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores video
Jujuy.

Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Cristina Guzmán en Política a las Brasas: La auditoría no audita y las empresas del Estado no muestran nada video
Jujuy.

Cristina Guzmán en Política a las Brasas: "La auditoría no audita y las empresas del Estado no muestran nada"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel