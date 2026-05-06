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6 de mayo de 2026 - 09:30
Jujuy.

El gas envasado volvió a subir en Jujuy: cuánto cuesta la garrafa

La suba del gas se registró esta semana y representa el segundo aumento en menos de un mes. También prevén incrementos en las garrafas de 15 y 45 kilos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Aumentó el precio del gas.

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El aumento impacta de lleno en los hogares que dependen del gas envasado para cocinar, calefaccionarse o calentar agua, sobre todo en sectores donde no existe red de gas natural. Comercios y distribuidores comenzaron a actualizar los precios durante los últimos días y advirtieron que los valores podrían variar según la zona y el costo del traslado.

Además de la garrafa más utilizada en viviendas particulares, también se esperan nuevos valores para otros formatos. Según estimaciones del sector, la garrafa de 15 kilos rondará los $38.000, mientras que la de 45 kilos ya supera los $100.000.

Garrafa
Las garrafas sufrieron un nuevo incremento.

Las garrafas sufrieron un nuevo incremento.

Un servicio clave para miles de hogares

El incremento llega en plena temporada de bajas temperaturas, cuando crece la demanda de gas envasado en distintos puntos del país. En provincias del norte argentino, muchas familias recurren a este sistema como única alternativa para afrontar el invierno.

La garrafa de 10 kilos se mantiene como la opción más buscada por los usuarios, aunque el salto de precio comenzó a generar cambios en los hábitos de consumo. En algunos casos, familias optan por reducir el uso diario para intentar extender la duración del envase.

Embed - El gas envasado volvió a subir en Jujuy

Cuánto costarán las otras garrafas

Con el nuevo cuadro de precios, la garrafa de 15 kilos podría alcanzar los $38.000 en los próximos días. Este formato suele utilizarse en viviendas con mayor consumo o en pequeños comercios gastronómicos.

Por otro lado, la garrafa de 45 kilos ya registra valores superiores a los $100.000 en algunos puntos de venta. Este tipo de envase se utiliza principalmente en locales comerciales, emprendimientos y hogares con instalaciones de mayor capacidad.

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