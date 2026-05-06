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6 de mayo de 2026 - 09:36
Mundo.

Cuatro pueblos de Jujuy postulados para ser los más lindos del mundo

En total 55 pueblos de 20 provincias presentaron sus candidaturas oficiales en el certamen Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Huacalera

La postulación de 55 pueblos de 20 provincias argentinas al certamen Best Tourism Villages 2026 marcó un récord desde el inicio del programa impulsado por ONU Turismo en 2021. La convocatoria cerró con una cifra histórica para el país y volvió a poner en escena el valor turístico del interior argentino.

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Cuáles son los cuatro pueblos de Jujuy que están postulados

Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.

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Cómo es la selección de los pueblos más lindos del mundo

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación enfrenta ahora una selección compleja. Un equipo técnico analizará cada propuesta para seleccionar solo a los ocho mejores pueblos del grupo inicial. Estos finalistas representarán a la bandera argentina en la instancia internacional de este año.

Los expertos buscan destinos que integren la sostenibilidad con la innovación sin perder sus raíces. El país ya conoce la gloria en este certamen: las Naciones Unidas reconocieron previamente a Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) por su valor excepcional, lo que posicionó a la Argentina como un referente del turismo con identidad.

Los otros pueblos postulados en el certamen Best Tourism Villages 2026

  • Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.
  • Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.
  • Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.
  • Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.
  • Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.
  • Formosa: Herradura.
  • La Pampa: Macachín y Victorica.
  • La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida.
  • Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo.
  • Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.
  • Neuquén: Varvarco.
  • Salta: San Carlos, Cachi y Molinos.
  • San Juan: Calingasta.
  • San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.
  • Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.
  • Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.
  • Tierra del Fuego: Tolhuin.
  • Tucumán: Tafí del Valle.

Los cuatro pueblos de Jujuy: los detalles uno por uno

Huacalera

Huacalera está ubicado en la Quebrada de Humahuaca. Se encuentra a 2.641 metros de altura. Antiguamente, fue una parcialidad indígena omaguaca. Este pueblo conocido por el Monolito del Trópico de Capricornio: Se encuentra ubicado al costado de la Ruta Nacional Número 9, 100 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, erigido allí en memoria de los patriotas que combatieron en la lucha por la independencia de la corona española entre 1810 y 1825.

Huacalera

El Fuerte

El Fuerte es una pequeña y pintoresca localidad que está en el Departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy. Está situada a 119 km de la capital provincial. El Fuerte es conocido por su entorno natural, senderos como el del Cerro Centinela, y un ambiente tranquilo. Se trata además, de un destino emergente de turismo rural y de naturaleza en la provincia.

El Fuerte

San Antonio

La localidad de San Antonio está ubicada en el extremo sur la provincia de Jujuy, a 28 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y se puede acceder por la Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 2.

Es un pueblo histórico que guarda testimonio de las huellas prehispánicas, ya que fue uno de los puntos de descanso del antiguo Camino Real, aquel que fue abierto por los primeros pobladores de la zona y utilizado luego por Manuel Belgrano para guiar al pueblo jujeño durante el Éxodo de 1812. También resguarda un patrimonio arquitectónico que data de la primera mitad del siglo XIX.

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San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito, o simplemente Alfarcito, es una pequeña localidad del departamento Cochinoca en la provincia de Jujuy. Se encuentra a 170 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a 96 km de Abra Pampa. Se accede a través de la Ruta Provincial 11, a unos 7 km de la Laguna de Guayatayoc.

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