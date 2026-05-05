El tenis en Jujuy atraviesa un año con movimiento y proyección. En 2026, la Asociación Jujeña de Tenis cumple 50 años y lo hace con una agenda que incluye torneos nacionales, el regreso de una competencia internacional y nuevos proyectos para ampliar la base de jugadores.

En diálogo con TodoJujuy , el presidente de la entidad, Fernando Alvarado, repasó el presente del deporte en la provincia y anticipó lo que se viene.

Uno de los puntos más destacados del calendario es el regreso del torneo M15, una competencia internacional que ya tuvo su primera edición el año pasado en Jujuy. “Ya está confirmado otra vez el torneo internacional, calculamos que será la primera semana de julio” , señaló Alvarado.

El evento posiciona a la provincia dentro del circuito competitivo y permite que jugadores de distintos países lleguen a competir.

Más competencia en el calendario

El año comenzó con un torneo abierto junto a la Asociación Argentina de Tenis que reunió a cerca de 140 jugadores de diferentes puntos del país. “Eso le da otra experiencia y otro juego a los chicos de Jujuy”, explicó.

Además, la Asociación trabaja en la puesta en marcha de un circuito provincial que podría comenzar en junio y que incluiría tanto categorías de menores como de adultos.

Más allá del crecimiento en torneos, desde la organización reconocen que el contexto económico afecta al desarrollo del deporte. En el último tiempo se registró una baja en la cantidad de jugadores federados que compiten a nivel nacional. “La situación es compleja, hoy es más caro sostener el entrenamiento, las raquetas y todo lo que implica el tenis”, advirtió Alvarado.

Embed - El tenis en Jujuy vuelve al circuito internacional: los detalles del deporte en la provincia

La apuesta a la formación y lo social

En paralelo, el trabajo apunta a sostener y ampliar la base del tenis en la provincia. Se desarrollan actividades con categorías formativas y propuestas para acercar el deporte a más personas. “Queremos sumar chicos y también adultos, que puedan integrarse al tenis, que es una disciplina muy linda y también sirve para despejarse”, destacó.

Convocatoria abierta

Por otra parte, continúa abierta la convocatoria para los Juegos Evita, destinada a chicos sub 16 (categorías 2010, 2011 y 2012). Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de la Asociación Jujeña de Tenis.