Cómo quedó la llave de la Copa Argentina 2026: los próximos cruces

La Copa Argentina continúa esta semana con un único encuentro: Banfield y San Martín de Tucumán se medirán este miércoles por la noche en Salta, en el cuarto duelo correspondiente a los 16avos de final. El equipo que avance se cruzará con Midland, definiendo así el primer enfrentamiento de los octavos de final.
Los clasificados a octavos
Vélez, Gimnasia LP y Midland.
Los resultados y goleadores de 16avos de final
- Acassuso 0-Gimnasia LP 3 (F. Torres, R. Giampaoli y N. Barros Schelotto)
- D. Morón 1 (M. Burruchaga)-Midland 2 (J. Perales y M. Rogoski)
- Vélez 2 (D. Godoy y D. Valdes) - Gimnasia y Tiro 0
Los otros cruces de 16avos de final de la Copa Argentina
- Banfield-San Martín T, el 8/5 a las 21.10 en Salta
- Platense-San Martín SJ, el 13/5 en D. Morón
- Tigre - Independiente Rivadavia
- Rosario Central - Estudiantes LP
- River - Aldosivi
La llave de la Copa Argentina.
- San Lorenzo - Riestra
- Talleres - Atlético Tucumán
- Gimnasia de Jujuy - Belgrano
- Huracán - Barracas Central
- Unión - Independiente
- Racing-Defensa y Justicia
- Lanús - Instituto
- Boca - Sarmiento
Boca ya tiene rival para los 16avos de final de la Copa Argentina.
Los resultados y goleadores de 32avos de final de la Copa Argentina
- Independiente Rivadavia 2 (A. Arce y G. Ríos)-Estudiantes BA 0
- Lanús 4 (M. Moreno -2-, R. Castillo y G. Guzmán en contra)-Sarmiento de la Banda 1 (I. Roldán)
- Estudiantes LP 4 (Gayoso en contra, A. Castro, F. Farías y G. Carrillo) - Ituzaingó 0
- Argentinos 1 -5- (A. Lescano)-Midland 1 (A. Campana) -6-
- Talleres de Córdoba 2 (G. Baroni y V. Depietri) -Argentino de Merlo 0
- Platense 1 (V. Cuesta)-Argentino de Monte Maíz 0
- Riestra 1 (A. Stringa)-Deportivo Maipú 0
Así está el cuadro rumbo a la final.
- Barracas Central 2 -F. Bruera 2- (4) Temperley 2 -V. Aguinagalde y V. Werro- (3)
- Rosario Central 2 (J. Fernández y A. Véliz)-Sportivo Belgrano 0
- Central Córdoba 2 -M. Iacobellis y M. Vera- (4)-Gimnasia J 2 -M Casa y M. Cachi- (5)
- Aldosivi 3 (J. Novillo, T. Fernández y L. Brochero en contra)-San Miguel 0
- Tigre 2 (R. Arias y D. Romero)-Claypole 0
- River 1 (J. Quintero)-Ciudad de Bolívar 0
- Boca 2 (A. Bareiro)-Gimnasia de Chivilcoy 0
- San Martín SJ 2 (L. Monje y F. Murillo)-D. Madryn 0
- Godoy Cruz 0 -Dep. Morón 1 (M. Santiago -e/c-)
- San Lorenzo 5 (G. Corujo, L. Vietto, R. Herrera -e/c-, A. Cuello y M. Reali) - Dep. Rincón 0
- At. Tucumán 2 (L. Díaz y C. Ferreira)- Sp. Barracas 1 (S. Gómez)
- Banfield 3 (T. Perrota -2- y F. Anselmo)- Real Pilar 0
- Independiente 4 (F. Valdez, I. Pussetto, I. Malcorra y F. Tempone) - Atenas 2 (F. Quiroga y M. Rivadero)
- Belgrano 3 (E. Rigoni y L. Gutiérrez) - Atlético de Rafaela 0
- Racing 1 (A. Martínez)- San Martín (Formosa) 0
- Huracán 2 (O. Romero y L. Blondel) - Olimpo (E. Coacci) 1
- Newell's 0 - Acassuso (M. Schlotthauer y N. Petillo) 2
- Unión 2 (C. Tarragona -2-) - Agropecuario 0
- Defensa y Justicia 2 (A. Molinas y A. Hausch)-Chaco For Ever 1 (I. Enríguez)
- Instituto 2 (L. Galeano en contra y A. Luna)-Atlanta 0
- Estudiantes de Río Cuarto 0 (3)-San Martín de Tucumán 0 (5)
Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026.
- Vélez 4 (A. Quirós, T. Andrada -2- y D. Godoy) - Deportivo Armenio 1 (Dávila)
- Sarmiento 1 (P. Magnín)-Tristán Suárez 0
- Gimnasia LP 4 (M. Torres, A. Steimbach, M. Salazar, N. Fernández) - Camioneros 1 (F. Aguirre)
- Gimnasia de Mendoza 0 (3) - Gimnasia y Tiro de Salta 0 (4)
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