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5 de mayo de 2026 - 10:08
Deportes.

Cómo quedó la llave de la Copa Argentina 2026: los próximos cruces

Con tres equipos ya instalados en la siguiente instancia, este miércoles Banfield y San Martín de Tucumán disputan su cruce por los 16avos de final.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026. &nbsp;

Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026.

 

La Copa Argentina continúa esta semana con un único encuentro: Banfield y San Martín de Tucumán se medirán este miércoles por la noche en Salta, en el cuarto duelo correspondiente a los 16avos de final. El equipo que avance se cruzará con Midland, definiendo así el primer enfrentamiento de los octavos de final.

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Los clasificados a octavos

Vélez, Gimnasia LP y Midland.

Copa Argentina 2026.

Los resultados y goleadores de 16avos de final

  • Acassuso 0-Gimnasia LP 3 (F. Torres, R. Giampaoli y N. Barros Schelotto)
  • D. Morón 1 (M. Burruchaga)-Midland 2 (J. Perales y M. Rogoski)
  • Vélez 2 (D. Godoy y D. Valdes) - Gimnasia y Tiro 0

Los otros cruces de 16avos de final de la Copa Argentina

  • Banfield-San Martín T, el 8/5 a las 21.10 en Salta
  • Platense-San Martín SJ, el 13/5 en D. Morón
  • Tigre - Independiente Rivadavia
  • Rosario Central - Estudiantes LP
  • River - Aldosivi
La llave de la Copa Argentina.
  • San Lorenzo - Riestra
  • Talleres - Atlético Tucumán
  • Gimnasia de Jujuy - Belgrano
  • Huracán - Barracas Central
  • Unión - Independiente
  • Racing-Defensa y Justicia
  • Lanús - Instituto
  • Boca - Sarmiento
Boca ya tiene rival para los 16avos de final de la Copa Argentina.

Los resultados y goleadores de 32avos de final de la Copa Argentina

  • Independiente Rivadavia 2 (A. Arce y G. Ríos)-Estudiantes BA 0
  • Lanús 4 (M. Moreno -2-, R. Castillo y G. Guzmán en contra)-Sarmiento de la Banda 1 (I. Roldán)
  • Estudiantes LP 4 (Gayoso en contra, A. Castro, F. Farías y G. Carrillo) - Ituzaingó 0
  • Argentinos 1 -5- (A. Lescano)-Midland 1 (A. Campana) -6-
  • Talleres de Córdoba 2 (G. Baroni y V. Depietri) -Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 (V. Cuesta)-Argentino de Monte Maíz 0
  • Riestra 1 (A. Stringa)-Deportivo Maipú 0
Así está el cuadro rumbo a la final.
  • Barracas Central 2 -F. Bruera 2- (4) Temperley 2 -V. Aguinagalde y V. Werro- (3)
  • Rosario Central 2 (J. Fernández y A. Véliz)-Sportivo Belgrano 0
  • Central Córdoba 2 -M. Iacobellis y M. Vera- (4)-Gimnasia J 2 -M Casa y M. Cachi- (5)
  • Aldosivi 3 (J. Novillo, T. Fernández y L. Brochero en contra)-San Miguel 0
  • Tigre 2 (R. Arias y D. Romero)-Claypole 0
  • River 1 (J. Quintero)-Ciudad de Bolívar 0
  • Boca 2 (A. Bareiro)-Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín SJ 2 (L. Monje y F. Murillo)-D. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 -Dep. Morón 1 (M. Santiago -e/c-)
  • San Lorenzo 5 (G. Corujo, L. Vietto, R. Herrera -e/c-, A. Cuello y M. Reali) - Dep. Rincón 0
  • At. Tucumán 2 (L. Díaz y C. Ferreira)- Sp. Barracas 1 (S. Gómez)
  • Banfield 3 (T. Perrota -2- y F. Anselmo)- Real Pilar 0
Copa Argentina 2026.
  • Independiente 4 (F. Valdez, I. Pussetto, I. Malcorra y F. Tempone) - Atenas 2 (F. Quiroga y M. Rivadero)
  • Belgrano 3 (E. Rigoni y L. Gutiérrez) - Atlético de Rafaela 0
  • Racing 1 (A. Martínez)- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 (O. Romero y L. Blondel) - Olimpo (E. Coacci) 1
  • Newell's 0 - Acassuso (M. Schlotthauer y N. Petillo) 2
  • Unión 2 (C. Tarragona -2-) - Agropecuario 0
  • Defensa y Justicia 2 (A. Molinas y A. Hausch)-Chaco For Ever 1 (I. Enríguez)
  • Instituto 2 (L. Galeano en contra y A. Luna)-Atlanta 0
  • Estudiantes de Río Cuarto 0 (3)-San Martín de Tucumán 0 (5)
Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026.
  • Vélez 4 (A. Quirós, T. Andrada -2- y D. Godoy) - Deportivo Armenio 1 (Dávila)
  • Sarmiento 1 (P. Magnín)-Tristán Suárez 0
  • Gimnasia LP 4 (M. Torres, A. Steimbach, M. Salazar, N. Fernández) - Camioneros 1 (F. Aguirre)
  • Gimnasia de Mendoza 0 (3) - Gimnasia y Tiro de Salta 0 (4)

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