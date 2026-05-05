Cómo quedó la llave de la Copa Argentina 2026: los próximos cruces

Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026.

La Copa Argentina continúa esta semana con un único encuentro: Banfield y San Martín de Tucumán se medirán este miércoles por la noche en Salta, en el cuarto duelo correspondiente a los 16avos de final. El equipo que avance se cruzará con Midland, definiendo así el primer enfrentamiento de los octavos de final.

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Llave y cuadro de la Copa Argentina 2026.

Así está el cuadro rumbo a la final.

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La llave de la Copa Argentina.

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