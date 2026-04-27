Salta podría recibir otro partido de Copa Argentina: qué equipos jugarían y cuándo

Estadio Padre Ernesto Martearena

El partido entre San Martín de Tucumán y Banfield por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 podría disputarse en la provincia de Salta, aunque todavía no fueron confirmados oficialmente la sede ni el día. Todo estaría encaminado para que el encuentro se juegue en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El estadio Martearena de Salta busca recibir al Mundial Sub 20 El estadio Martearena de Salta

Cuándo jugarían San Martín de Tucumán y Banfield La provincia de Salta se prepararía para recibir otro partido correspondiente a la Copa Argentina 2026. Si bien la organización del torneo todavía no oficializó el día, horario y sede, todo estaría encaminado para que San Martín de Tucumán y Banfield disputen los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El encuentro podría jugarse entre el 6 y el 8 de mayo. Esta posibilidad también se estima a partir de la programación del partido por la Fecha 13 de la Primera Nacional entre el Ciruja y Gimnasia de Jujuy, fijado para el martes 12 de mayo.

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