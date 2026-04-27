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27 de abril de 2026 - 14:08
Deportes.

Salta podría recibir otro partido de Copa Argentina: qué equipos jugarían y cuándo

El estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, sería sede proximamente de otro cruce por Copa Argentina. Se trataría de uno de los partidos por 16avos de final.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Cuándo jugarían San Martín de Tucumán y Banfield

La provincia de Salta se prepararía para recibir otro partido correspondiente a la Copa Argentina 2026. Si bien la organización del torneo todavía no oficializó el día, horario y sede, todo estaría encaminado para que San Martín de Tucumán y Banfield disputen los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El encuentro podría jugarse entre el 6 y el 8 de mayo. Esta posibilidad también se estima a partir de la programación del partido por la Fecha 13 de la Primera Nacional entre el Ciruja y Gimnasia de Jujuy, fijado para el martes 12 de mayo.

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