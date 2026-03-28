Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima de Jujuy ya tiene rival confirmado para la próxima instancia de la Copa Argentina . Se trata de Belgrano, que logró avanzar tras imponerse en su debut en la competencia federal.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy ganó 2 a 1 a Chaco For Ever de visitante

El conjunto cordobés selló su clasificación luego de vencer a Atlético de Rafaela en el marco de los 32avos de final , en un encuentro disputado en San Luis.

De esta manera, el equipo jujeño ya puede empezar a proyectar su próximo compromiso en el certamen, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la fecha ni la sede del partido.

El equipo cordobés llegó al cruce con un presente sólido en la Liga Profesional y logró trasladar ese rendimiento al torneo federal. Durante el partido, marcó diferencias y manejó los tiempos del juego.

Atlético de Rafaela, que venía con una racha positiva en la Primera Nacional, presentó una formación alternativa con rotación de jugadores. El entrenador Iván Juárez optó por darle minutos a futbolistas que no venían siendo titulares.

A lo largo del encuentro, Belgrano mostró mayor efectividad y aprovechó sus oportunidades, lo que le permitió quedarse con el triunfo y asegurar su lugar en la siguiente fase.

Belgrano Belgrano será el rival de Gimnasia de Jujuy en la Copa Argentina.

El próximo desafío para Gimnasia de Jujuy

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy enfrentará a un rival que compite en la máxima categoría del fútbol argentino. El cruce corresponde a la próxima ronda de la Copa Argentina.

El Lobo buscará avanzar en un torneo que suele ofrecer partidos parejos entre equipos de distintas divisiones. La competencia presenta un formato eliminatorio en el que cada partido resulta decisivo.

Por el momento, la organización no informó ni la fecha ni el estadio donde se disputará el encuentro entre jujeños y cordobeses.