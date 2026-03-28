Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina

El conjunto cordobés selló su clasificación luego de vencer a Atlético de Rafaela en el marco de los 32avos de final, en un encuentro disputado en San Luis.
De esta manera, el equipo jujeño ya puede empezar a proyectar su próximo compromiso en el certamen, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la fecha ni la sede del partido.
Belgrano avanzó con autoridad en su debut
El equipo cordobés llegó al cruce con un presente sólido en la Liga Profesional y logró trasladar ese rendimiento al torneo federal. Durante el partido, marcó diferencias y manejó los tiempos del juego.
Atlético de Rafaela, que venía con una racha positiva en la Primera Nacional, presentó una formación alternativa con rotación de jugadores. El entrenador Iván Juárez optó por darle minutos a futbolistas que no venían siendo titulares.
A lo largo del encuentro, Belgrano mostró mayor efectividad y aprovechó sus oportunidades, lo que le permitió quedarse con el triunfo y asegurar su lugar en la siguiente fase.