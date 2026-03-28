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28 de marzo de 2026 - 00:12
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy ganó 2 a 1 a Chaco For Ever de visitante

El equipo de Hernán Pellerano consiguió este viernesla victoria ante Chaco For Ever por el Interzonal, por la fecha número 7 de la Primera Nacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY

Gimnasia de Jujuy ganó este viernes por la noche a Chaco For Ever en el duelo Interzonal de la Primera Nacional. Álvaro Carranza fue el árbitro principal, mientras que los asistentes serán Pascual Fernández y Martín Saccone.

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Gimnasia y Esgrima de Jujuy venció 2-1 a Chaco For Ever como visitante, con un doblete de David Gallardo, quien marcó a los 42’ del primer tiempo y a los 34’ del complemento. El “Lobo” se llevó un triunfo clave en la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que se definió en los minutos finales tras el empate transitorio de Germán Pacheco.

Últimos partidos de Gimnasia de Jujuy (resultados)

  • 21/03: Tristán Suárez 3 - 0 Gimnasia de Jujuy
  • 15/03: Gimnasia de Jujuy 2 - 1 Colegiales
  • 01/03: Gimnasia de Jujuy 1 - 0 Quilmes
  • 22/02: Chacarita 3 - 1 Gimnasia de Jujuy
  • 16/02: Gimnasia de Jujuy 2 - 1 Midland

Próximos partidos

  • Gimnasia de Jujuy vs Patronato
  • Agropecuario vs Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia de Jujuy vs Almagro
  • Atlético Rafaela vs Gimnasia de Jujuy

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