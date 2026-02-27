La pasión por el Lobo cruzó fronteras. En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes, un influencer y streamer muy conocido de República Dominicana sorprendió a los hinchas con un mensaje de apoyo que comenzó a circular en redes sociales.
Se trata de Will, creador de contenido dominicano que se declara fanático del conjunto jujeño y que decidió enviar un saludo especial antes del compromiso de este domingo.
El mensaje que se volvió viral de cara al partido de Gimnasia de Jujuy - Quilmes
En el video, el influencer deja un aliento directo y sin vueltas para el equipo y su gente. “Un saludo para todos los del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, arriba el Lobo jujeño. Vamos contra Quilmes ahora, vamos a ganar, bro”. El clip se difundió rápidamente entre simpatizantes del Lobo.
Embed - El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"
Quién es el influencer que alentó al Lobo Jujeño
Ángelo Valdés, conocido en redes como Will, es un creador de contenido dominicano especializado en fútbol y cofundador del canal de YouTube Los Futbolitos, donde junto a su socio creativo realiza análisis, debates y comentarios sobre el deporte profesional. El canal supera los 900 mil suscriptores y varios de sus videos alcanzaron millones de visualizaciones. Su presencia también se extiende a TikTok y otras plataformas, donde mantiene una comunidad activa que sigue sus opiniones sobre equipos, jugadores y actualidad futbolera.
Nacido en República Dominicana, comenzó a ganar notoriedad desde 2022 con videos de análisis comparativos y debates sobre grandes clubes y figuras internacionales. Con el tiempo se volvió reconocido por su estilo directo y sus posturas polémicas, que suelen generar repercusión y debate entre fanáticos. Incluso protagonizó discusiones virales por comentarios sobre la Selección argentina y figuras como Emiliano Martínez, lo que lo posicionó como una voz influyente dentro del streaming futbolero latinoamericano.