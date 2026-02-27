La pasión por el Lobo cruzó fronteras. En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes , un influencer y streamer muy conocido de República Dominicana sorprendió a los hinchas con un mensaje de apoyo que comenzó a circular en redes sociales.

Por la fecha 8 se enfrentarán Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza)

Fútbol. Hernán Pellerano habló sobre el presente de Gimnasia de Jujuy y se mostró optimista

Se trata de Will, creador de contenido dominicano que se declara fanático del conjunto jujeño y que decidió enviar un saludo especial antes del compromiso de este domingo.

En el video, el influencer deja un aliento directo y sin vueltas para el equipo y su gente. “Un saludo para todos los del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, arriba el Lobo jujeño. Vamos contra Quilmes ahora, vamos a ganar, bro”. El clip se difundió rápidamente entre simpatizantes del Lobo.

Ángelo Valdés, conocido en redes como Will, es un creador de contenido dominicano especializado en fútbol y cofundador del canal de YouTube Los Futbolitos, donde junto a su socio creativo realiza análisis, debates y comentarios sobre el deporte profesional. El canal supera los 900 mil suscriptores y varios de sus videos alcanzaron millones de visualizaciones. Su presencia también se extiende a TikTok y otras plataformas, donde mantiene una comunidad activa que sigue sus opiniones sobre equipos, jugadores y actualidad futbolera.

Embed - El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Nacido en República Dominicana, comenzó a ganar notoriedad desde 2022 con videos de análisis comparativos y debates sobre grandes clubes y figuras internacionales. Con el tiempo se volvió reconocido por su estilo directo y sus posturas polémicas, que suelen generar repercusión y debate entre fanáticos. Incluso protagonizó discusiones virales por comentarios sobre la Selección argentina y figuras como Emiliano Martínez, lo que lo posicionó como una voz influyente dentro del streaming futbolero latinoamericano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelo Valdes (@mrangelovaldes)

Gimnasia recibe a Quilmes en el 23 de Agosto

El encuentro se disputará este domingo 1 de marzo desde las 17 en el Estadio 23 de Agosto, por la fecha 3 de la Primera Nacional, Zona B.

El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por:

Diego Martín (asistente 1)

Matías Balmaceda (asistente 2)

Mauricio Martín (cuarto árbitro)

Gimnasia buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar puntos importantes en el arranque del campeonato, mientras que Quilmes intentará llevarse algo de su visita a Jujuy.