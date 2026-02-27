viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 15:25
El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Un streamer dominicano fanático del Lobo sorprendió con un mensaje viral de apoyo a Gimnasia de Jujuy antes del partido ante Quilmes en el 23 de Agosto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Will Influencer

La pasión por el Lobo cruzó fronteras. En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes, un influencer y streamer muy conocido de República Dominicana sorprendió a los hinchas con un mensaje de apoyo que comenzó a circular en redes sociales.

Se trata de Will, creador de contenido dominicano que se declara fanático del conjunto jujeño y que decidió enviar un saludo especial antes del compromiso de este domingo.

El mensaje que se volvió viral de cara al partido de Gimnasia de Jujuy - Quilmes

En el video, el influencer deja un aliento directo y sin vueltas para el equipo y su gente. “Un saludo para todos los del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, arriba el Lobo jujeño. Vamos contra Quilmes ahora, vamos a ganar, bro”. El clip se difundió rápidamente entre simpatizantes del Lobo.

Embed - El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Quién es el influencer que alentó al Lobo Jujeño

Ángelo Valdés, conocido en redes como Will, es un creador de contenido dominicano especializado en fútbol y cofundador del canal de YouTube Los Futbolitos, donde junto a su socio creativo realiza análisis, debates y comentarios sobre el deporte profesional. El canal supera los 900 mil suscriptores y varios de sus videos alcanzaron millones de visualizaciones. Su presencia también se extiende a TikTok y otras plataformas, donde mantiene una comunidad activa que sigue sus opiniones sobre equipos, jugadores y actualidad futbolera.

Nacido en República Dominicana, comenzó a ganar notoriedad desde 2022 con videos de análisis comparativos y debates sobre grandes clubes y figuras internacionales. Con el tiempo se volvió reconocido por su estilo directo y sus posturas polémicas, que suelen generar repercusión y debate entre fanáticos. Incluso protagonizó discusiones virales por comentarios sobre la Selección argentina y figuras como Emiliano Martínez, lo que lo posicionó como una voz influyente dentro del streaming futbolero latinoamericano.

Gimnasia recibe a Quilmes en el 23 de Agosto

El encuentro se disputará este domingo 1 de marzo desde las 17 en el Estadio 23 de Agosto, por la fecha 3 de la Primera Nacional, Zona B.

El árbitro principal será Maximiliano Manduca, acompañado por:

  • Diego Martín (asistente 1)
  • Matías Balmaceda (asistente 2)
  • Mauricio Martín (cuarto árbitro)

Gimnasia buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar puntos importantes en el arranque del campeonato, mientras que Quilmes intentará llevarse algo de su visita a Jujuy.

