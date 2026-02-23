martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de febrero de 2026 - 19:53
Fútbol.

Hernán Pellerano habló sobre el presente de Gimnasia de Jujuy y se mostró optimista

Tras la derrota ante Chacarita, el DT destacó la actitud de Gimnasia de Jujuy, la fortaleza del plantel para no resignar el resultado y la identidad de juego.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Henán Pellerano.

Henán Pellerano.

El director técnico de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, valoró la actitud del equipo tras la derrota ante Chacarita y remarcó que el plantel “no resignó el resultado” y “en ningún momento perdió la identidad de juego”, incluso en los momentos más complejos del partido.

Lee además
Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy
primera nacional: gimnasia de jujuy visita a chacarita en uno de los destacados de la fecha
Ascenso.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

El entrenador destacó la búsqueda constante del Albiceleste por revertir el marcador hasta el último minuto y subrayó la fortaleza anímica del grupo: “Estoy sumamente satisfecho con los jugadores que tenemos. Saben jugar los partidos complicados”. En ese sentido, remarcó el compromiso de todo el plantel: “Estoy tranquilo con todos: los que jugaron de arranque, los relevos y los que se quedaron trabajando en Jujuy. A estos jugadores dámelos siempre”.

Gimnasia de Jujuy - Chacarita
Gimnasia de Jujuy cay&oacute; ante Chacarita.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Chacarita.

Por su parte, Mauro Cachi resaltó la actitud del equipo para “intentar ganar hasta el final” y aseguró que el grupo va a seguir mejorando: “Vamos a crecer si mantenemos este camino de imponer nuestro juego en todas las canchas”.

Finalmente, el jugador fue cauto con el proceso: “El camino será largo, pero vamos a seguir hacia adelante con paciencia y convicción”, cerró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

Rosario Central visita a Gimnasia por la fecha 7

Primer golpe para Gimnasia de Jujuy: cayó 3 a 1 ante Chacarita en San Martín

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Lo que se lee ahora
Mercedes González Firpo, la jujeña en Las Leoncitas.
Hockey.

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel