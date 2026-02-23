Hernán Pellerano habló sobre el presente de Gimnasia de Jujuy y se mostró optimista

Henán Pellerano.

El director técnico de Gimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, valoró la actitud del equipo tras la derrota ante Chacarita y remarcó que el plantel “no resignó el resultado” y “en ningún momento perdió la identidad de juego”, incluso en los momentos más complejos del partido.

El entrenador destacó la búsqueda constante del Albiceleste por revertir el marcador hasta el último minuto y subrayó la fortaleza anímica del grupo: “Estoy sumamente satisfecho con los jugadores que tenemos. Saben jugar los partidos complicados”. En ese sentido, remarcó el compromiso de todo el plantel: “Estoy tranquilo con todos: los que jugaron de arranque, los relevos y los que se quedaron trabajando en Jujuy. A estos jugadores dámelos siempre”.

Gimnasia de Jujuy - Chacarita Gimnasia de Jujuy cayó ante Chacarita.

Pellerano también hizo hincapié en la necesidad de seguir creciendo fecha a fecha: “Tenemos que crecer todos los días y más cuando aparecen las dificultades. De esas situaciones es de donde nos haremos más fuertes”. Y agregó: “Tenemos que estar tranquilos de cara al futuro”.

Por su parte, Mauro Cachi resaltó la actitud del equipo para “intentar ganar hasta el final” y aseguró que el grupo va a seguir mejorando: “Vamos a crecer si mantenemos este camino de imponer nuestro juego en todas las canchas”. Finalmente, el jugador fue cauto con el proceso: “El camino será largo, pero vamos a seguir hacia adelante con paciencia y convicción”, cerró.

