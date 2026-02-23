Hernán Pellerano habló sobre el presente de Gimnasia de Jujuy y se mostró optimista

El director técnico deGimnasia de Jujuy, Hernán Pellerano, valoró la actitud del equipo tras la derrota ante Chacarita y remarcó que el plantel “no resignó el resultado” y “en ningún momento perdió la identidad de juego”, incluso en los momentos más complejos del partido.
El entrenador destacó la búsqueda constante del Albiceleste por revertir el marcador hasta el último minuto y subrayó la fortaleza anímica del grupo: “Estoy sumamente satisfecho con los jugadores que tenemos. Saben jugar los partidos complicados”. En ese sentido, remarcó el compromiso de todo el plantel: “Estoy tranquilo con todos: los que jugaron de arranque, los relevos y los que se quedaron trabajando en Jujuy. A estos jugadores dámelos siempre”.
Por su parte, Mauro Cachi resaltó la actitud del equipo para “intentar ganar hasta el final” y aseguró que el grupo va a seguir mejorando: “Vamos a crecer si mantenemos este camino de imponer nuestro juego en todas las canchas”.
Finalmente, el jugador fue cauto con el proceso: “El camino será largo, pero vamos a seguir hacia adelante con paciencia y convicción”, cerró.