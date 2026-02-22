Gimnasia vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Gimnasia recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 7 del Apertura, el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Bosque.
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Gimnasia viene de vencer a Gimnasia (Mendoza) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 4.
Rosario Central viene de perder contra Talleres por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 3.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Rosario Central con un marcador de 0-3.
Rosario Central chocará en la próxima fecha con Newell`s en el clásico rosarino. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 1 de marzo, a las 17:00 (hora Argentina), y tendrá al estadio Marcelo Bielsa como escenario.
Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
