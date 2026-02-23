River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Por la fecha 7 del Apertura, Banfield y River Plate se enfrentan el jueves 26 de febrero desde las 19:30 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
River Plate no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Banfield venció 3-0 a Newell`s en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.
En esta competencia, los resultados de Banfield han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y River Plate sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El encuentro será supervisado por Hernán Mastrángelo, el juez encargado.
