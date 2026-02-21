San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo martes 24 de febrero, Instituto visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan San Lorenzo y Instituto El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo llega con resultado de empate, -, ante Estudiantes (RC). Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto llega triunfante luego de ver caer a Atlético Tucumán con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Instituto atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se impuso por 1 a 0.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Horario San Lorenzo e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

