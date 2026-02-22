Vélez vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.
El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Vélez viene de empatar ante River Plate por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 empates, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.
El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 2.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.
