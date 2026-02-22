domingo 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 - 09:50
Liga Profesional

Vélez vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

En la previa de Vélez vs Dep. Riestra, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 25 de febrero desde las 19:30 (hora Argentina) en el Fortín. El árbitro designado será Pablo Echavarría.

BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 25 de febrero, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Así llegan Vélez y Dep. Riestra

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez viene de empatar ante River Plate por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 empates, con 4 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Echavarría.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Platense: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lanús: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Vélez y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

