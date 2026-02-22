domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 09:56
Liga Profesional

Atlético Tucumán se enfrentará a Belgrano por la fecha 7

Belgrano y Atlético Tucumán se miden en Gigante de Alberdi el martes 24 de febrero a las 21:30 (hora Argentina) y Andrés Gariano es el elegido para dirigir el partido.

Belgrano vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Apertura, Atlético Tucumán y Belgrano se enfrentan el martes 24 de febrero desde las 21:30 (hora Argentina), en Gigante de Alberdi.

Lee además
san lorenzo se enfrentara ante instituto por la fecha 7

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7
por la fecha 7, platense recibira a defensa y justicia

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Así llegan Belgrano y Atlético Tucumán

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano terminó con un empate en 1 frente a Defensa y Justicia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Instituto. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 5.

En esta competencia, los resultados de Atlético Tucumán han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 3 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Belgrano sacó un triunfo, con un marcador 2 a 4.

El encuentro será supervisado por Andrés Gariano, el juez encargado.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Horario Belgrano y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Central Córdoba (SE) se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 7

Newell`s vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Vélez vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Las más leídas

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas
Uno por uno.

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel